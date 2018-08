Unió de Pagesos reclama al Ministeri plans d'arrencada per a la collita de fruita dolça

Unió de Pagesos (UP), juntament amb l'organització estatal Unió d'Unions de la qual forma part, ha tornat a reclamar al Ministeri d'Agricultura la necessitat «urgent» de posar en marxa mesures per millorar el sector de la fruita dolça que tinguin efecte de cara a la campanya de l'any que ve. El sindicat proposa, per a la collita de 2019, mesures que passin perquè l'arrencada es financi a través de les mesures extraordinàries articulades des d'Europa per fer front al veto rus, sense que calgui incloure'l en els Pressupostos de l'Estat.

Durant la reunió d'aquesta setmana amb el subdirector general de Fruites i Hortalisses i Vitivinicultura del Ministeri, Ignacio Atance, Unió de Pagesos ha insistit també en la necessitat d'articular un pla de reconversió varietal de la fruita dolça, encarat cap a la renovació de les plantacions de poma i pera poc competitives, però que segons el sindicat també hauria d'incloure préssec i nectarina.

Unió de Pagesos ha recordat que la producció de fruita d'aquesta temporada ha baixat al voltant del 20% respecte a la campanya passada a causa de les pedregades, les pluges abundants i altres factors meteorològics. Així, «ha comportat una mínima recuperació dels preus en origen en comparació amb els de l'any passat, encara que de forma molt minsa respecte a la d'altres països europeus». Per això, des del sindicat consideren «necessari» el pla d'arrencada, «ja que el 2019 es pot recuperar o fins i tot augmentar el potencial productiu».

Unió de Pagesos ha mencionat l'acord entre el Departament d'Agricultura i les organitzacions agràries per al Pla d'acció de la fruita dolça, el qual preveu un pla d'arrancada finançat per la Unió Europea (UE), i demana al Ministeri que sol·liciti a la Comissió Europea un pla d'arrancada estatal, que es pugui fer efectiu aquest hivern. També ha proposat utilitzar els recursos comunitaris de mesures excepcionals per fer front al veto rus i, en comptes de retirar la producció, que s'articuli un pla voluntari de limitació de la producció, amb l'arrencada de les plantacions. El sindicat considera que amb la meitat dels recursos que la Comissió Europea aporta a l'estat espanyol es podria solucionar la crisi estructural del sector. L'organització considera que aquest pla és «especialment necessari» per a la poma i la pera, ja que «hi ha plantacions amb varietats que no s'adapten a les necessitats del mercat o tenen rendiments que són poc competitius». Però, des d'UP defensen que aquest pla també hauria d'incloure el préssec i la nectarina «per desestacionalitzar la producció» (arrancada de varietats de juliol i agost per reconvertir-les en varietats primerenques o tardanes).