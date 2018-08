Els afectats d'iDental hauran de buscar un advocat d'ofici

Els representants de l'Associació d'Afectats d'iDental a Girona, María Dolores García i José Luis Soto, es van reunir ahir amb el degà del Col·legi d'Advocats de Girona per reclamar poder disposar de justícia gratuïta. Els dos van sortir per la porta amb el cap baix i decebuts. No van tenir èxit.

«Ens ha dit que ens busquem un advocat d'ofici –és el que estan fent actualment– i que la nostra petició l'ha d'acceptar i abordar el Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya», va explicar García. Soto va afegir que, en conèixer aquest desviament, es posarien a treballar per poder concertar una reunió amb la institució.

La reunió no va ser en va. El degà els va donar una mínima esperança en prometre'ls que parlaria amb la Conselleria de Justícia de Cadis, on ja treballen per tal que els afectats del Puerto de Santa María tinguin assistència jurídica gratuïta. A fora del Col·legi, a la plaça Vicens Vives, s'esperaven quatre afectats més.

Dos d'ells, en Joan i en Miquel, van ensenyar la bústia del mòbil: encara reben a diari amenaces via SMS de la financera amb la qual van acreditar el tractament, per pagar la mensualitat. «No pagaré més», va afirmar en Joan, que no té gairebé ni una dent.