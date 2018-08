La pensió mitjana dels gironins ha crescut un 3,9% més, situant-se en 877 euros

Les pensions a Girona –unes 157.286, que són un 1,1% més respecte a l'any passat– se situen aquest agost en 877,33 euros de mitjana. Aquesta xifra suposa un 3,9% més que l'agost del 2017. Així ho indiquen les dades de l'informe mensual del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social de l'Estat. També es destaca l'import de mitjana per les pensions de jubilació a Girona, que són aquest mes de 992,42 euros, i per viduïtat, de 602,75. L'any passat els pensionistes d'aquesta ciutat van cobrar de mitjana anual 965 euros, després que aquesta prestació pública experimentés un increment de l'1,9% –28 euros més– en relació a l'exercici precedent, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).



Les dades de l'agost a Catalunya L'import de la pensió mitjana a Catalunya s'ha situat a l'agost en els 992 euros, xifra que suposa un increment del 3,6% respecte al mateix mes de l'any passat, segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En total, el govern espanyol ha abonat 1.720.095 pensions, això és un 0,9% més que l'agost del 2017 i el 17,8% del total. D'aquestes, 1.109.791 corresponen a prestacions per jubilació, amb un import 1.120,76 euros, un 3,43% més respecte al mateix més de l'any passat i lleugerament per sobre de la mitjana estatal, que es va situar en els 1.102,38 euros. La resta de pensions han estat per incapacitat permanent (1.043,14 euros), viduïtat (686,36 euros), orfandat (389,27 euros) i a favor de familiars (595,30 euros). Per demarcacions, Barcelona és l'única on la pensió mitjana supera els 1.000 euros, amb 1.026 euros de mitjana, mentre que a Girona han estat de 877,33 euros; a Lleida, de 839,12 euros; i a Tarragona, de 928,51 euros. D'altra banda, la pensió mitjana a l'Estat ha estat de 956,42 euros mensuals, un 3,71% més que l'agost del 2017, mentre que les de jubilació –més de la meitat– han estat de 1.102,38 euros mensuals, un 3,46% més. En total, s'han abonat 9.638.029 pensions contributives, un 1,11% més.