El Govern licita serveis de telecomunicacions per gairebé mil milions d'euros

El Govern català ha tret a concurs un paquet de licitacions de serveis de comunicacions de veu, de manteniment de les aplicacions actuals i de part dels centres de processaments de dades de la Generalitat per un import total de 889 milions d'euros.

Aquest grup de licitacions, un dels més importants de la legislatura catalana, tindrà un impacte directe en el teixit industrial del sector TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a Catalunya ja que el Govern pretén prioritzar la concurrència i la competència dins de les firmes tecnològiques.

La licitació dels serveis de comunicacions (telefonia fixa i mòbil, i números especials com el 112) té un import d'uns 115 milions d'euros i abraça un període que va del 2019 al 2022, 2023 o 2024, en funció de cada cas.

La licitació per al manteniment i l'evolució dels més de 1.800 aplicatius que utilitza la Generalitat arribarà als 624 milions d'euros, mentre que la licitació de part dels centres de dades tant físiques com en el núvol puja a més de 150 milions. En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, va destacar que aquestes licitacions impacten en una administració que compta amb 200.000 entorns de treball, 85.000 línies telefòniques i 430 de telecomunicacions, així com amb gairebé 6.000 edificis amb connectivitat.



«Millorar el servei al ciutadà»

«Busquem millorar el servei al ciutadà i això seria impossible sense la tecnologia. A més, volem assumir el repte de la transformació digital dels serveis. Volem comptar amb una administració digital innovadora i farem un esforç per adoptar tecnologies com el 5G i el Blockchain», va dir Puigneró.

Amb la voluntat de convertir Catalunya en un hub tecnològic en tecnologia 5G, la Generalitat prioritzarà als licitadors que disposin de projectes de desenvolupament de 5G en la comunitat catalana i facilitin la infraestructura per al desenvolupament de plans dins de la mateixa administració.

Respecte al contracte de manteniment de les aplicacions de la Generalitat, l'executiu català vol aprofitar aquesta licitació per potenciar el teixit industrial del sector TIC català, format avui per unes 15.000 empreses, que donen feina al 5% de la població ocupada. Per això, la licitació preveu 20 lots de servei, front als 11 de l'última licitació, per afavorir l'entrada d'un nombre més elevat d'operadors, i s'han limitat les adjudicacions a un mateix licitador a un màxim de sis contractes