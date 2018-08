Javier Pagés, de Codorníu, és el nou president de la DO Cava

El conseller delegat del Grup Codorníu Raventós i vicepresident de la Federació Espanyola del Vi, Javier Pagés, va ser elegit ahir nou president de la DO Cava en un ple extraordinari del Consell Regulador del Cava, en substitució de Pedro Bonet. Pagés va guanyar en una segona votació i per majoria absoluta. « És un repte prendre el relleu de l'última presidència, que ja va establir les bases de la construcció del prestigi del sector del cava», va remarcar Pagés. Va concretar que el seu compromís passa per treballar al costat de «tots els representants» del mercat per seguir potenciant el valor del cava i situar-lo en la primera línia de qualitat.