El Mercat d'Olot ofereix un servei de venda online als seus usuaris

El Mercat d'Olot compta amb el placer virtual, una plataforma web en què qualsevol usuari pot entrar i comprar els aliments que vulgui a cada parada que hi ha dins del mercat des de qualsevol ordinador, tablet o el mateix mòbil. Una vegada realitzada la comanda, només cal anar a buscar els productes a les parades i pagar l'import corresponent. Aquesta tecnologia funciona a partir d'un xatbot, un robot virtual que envia les diferents comandes a la parada del mercat corresponent, sense la necessitat de fer cues. Un dels propietaris d'un comerç del mercat, Carles Riera, creu que aquesta nova tecnologia és una necessitat per adaptar-se "als nous temps" i ha detallat que l'arribada de comandes no ha suposat una alteració important en el dia a dia perquè "el moment de rebre la comanda és com rebre un correu electrònic".

Els dissenyadors d'aquesta nova tecnologia són Volcànic Internet. El seu cofundador, David Jané, ha afirmat que aquesta eina està pensada per a la gent que "ja coneix" el mercat perquè el portal "no substitueix l'experiència de venir al Mercat, però sí que substitueix el temps d'espera". Per això s'ha enfocat aquesta eina per a totes aquelles persones que treballen i "des de l'oficina" poden demanar els seus productes al placer on van a comprar sempre. Una vegada ja s'ha encarregat tota la llista de la compra, tan sols cal acordar a quina hora ho pot anar a recollir el client.

En aquesta línia, Carles Riera creu que és una bona eina per guanyar tots aquells clients que no poden destinar molt de temps en anar a comprar. El paradista reconeix que "una de les coses dolentes" que comporta anar al mercat és que "és lent perquè has de fer cua aquí i cua allà". Encarregant el producte per aquest xatbot suposa estalviar-se totes aquestes cues i anar simplement a recollir la compra i pagar-la, directament, sense haver de demanar número.

Per altra banda, l'experiència de l'usuari pretén ser molt simple. Jané assegura que "el llenguatge" que han fet servir és similar al d'una conversa de Whatsapp. Per això, s'ha construït una plataforma que pretén simular una conversa real entre el comprador i algú del Mercat que l'atengui, tot i que en realitat les respostes que rep el client són tan sols els textos programats per un robot.

Aquesta eina ha estat pionera en tots els mercats i té un "origen particular", tal com detalla David Jané, perquè va néixer d'una doble necessitat. Per una banda, els placers del Mercat d'Olot buscaven "adaptar-se als nous temps" i volien crear una pàgina web moderna i actualitzada. Per altra banda, des de Volcànic Internet buscaven un client per "desenvolupar un xatbot".

Davant d'això, les dues parts van coincidir en el Fòrum d'Oportunitats que organitza l'Ajuntament d'Olot. Des de Volcànic Internet van proposar-los la creació de la pàgina web que inclogués a la vegada un xatbot per facilitar les compres des d'Internet. Ara, després d'un any i mig de creació, tan els desenvolupadors com els placers estan satisfets amb el resultat final. De fet, David Jané ha especificat que ja hi ha altres mercats que s'han posat en contacte amb ells per preguntar sobre el funcionament de l'eina i com es podria exportar en d'altres casos.