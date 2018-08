La llum puja un 11% aquest agost i suma el quart augment consecutiu

La factura de la llum per a un usuari mitjà ha pujat prop de l'11% a l'agost respecte al mateix mes de 2017 i un 2,6% en relació a juliol, amb la qual cosa suma el seu quart increment intermensual consecutiu i aconsegueix el nivell més alt de l'any (61,83 euros). El rebut se situa en un 11% per sobre dels 55,74 euros que va aconseguir l'agost del 2017, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. L'encariment del rebut respon a la pujada dels preus elèctrics majoristes, impulsada pel major ús de tecnologies més cares, com les centrals de gas i carbó, i l'import de França.