La collita d'arròs al delta de l'Ebre podria arribar a les 140.000 tones

Els arrossaires del delta de l'Ebre ultimen els preparatius per encetar una campanya que es preveu excel·lent. Tot i que les recol·lectores ja entren en alguns camps, serà a partir de finals de la setmana vinent quan l'activitat es comenci a generalitzar en el cas de les varietats més primerenques. Enguany, les previsions apunten cap a les 140.000 tones d'arròs, un 20% superior a l'anterior. A diferència de l'any passat, quan el fong de la piriculària va causar estralls en molts arrossars, la moderació de la calor durant les últimes setmanes ha permès el bon desenvolupament de les espigues. Per esquivar els efectes del canvi climàtic, els arrossaires mediten posposar la sega de les varietats de cicle llarg fins a finals de setembre o octubre, evitant les excessives temperatures de l'agost. Una àmplia representació del sector ebrenc, amb participants d'arreu de l'Estat, es va trobar dijous a Amposta amb motiu de la XXV Jornada de camp de l'arròs que organitza l'Estació Experimental de l'Ebre de l'IRTA.

El retard que va experimentar l'inici de la sembra no ha condicionat el desenvolupament posterior de la collita. La gran preocupació dels arrossaires, de fet, era superar amb èxit els episodis de forta calor i humitat del mes d'agost, que la campanya passada va delmar considerablement la producció. Són els factors que ajuden a propagar el fong de la piriculària, que eixuga la tija de la planta i la part superior. Enguany, les altes temperatures i la forta humitat es van concentrar durant la primera setmana d'aquest mes. «Durant la segona setmana es van suavitzar les temperatures, van aparèixer els vents de mar i la perspectiva és que la collita estarà força bé», va subratllar el president d'Arrossaires del Delta, Jordi Casanova.

Tot i que en alguns camps de zones afectades per la plaga del caragol mançana –prop de l'Ampolla- ja han començat a segar, serà a partir de finals de la setmana vinent quan les màquines recol·lectores estaran presents als camps del Delta, especialment els que es van sembrar amb bomba, una varietat més matinera. Encara que, fins aquest moment, l'aposta de molts productors era apostar per tipus d'arròs de baixa alçada i cicle curt, com a forma de combatre el canvi climàtic, Casanova va apuntar que el sector estudia seriosament aprofitar el cicle llarg de les varietats que durant els últims anys s'han anat imposant arreu del Delta, principalment l'anomenada JSendra. Una aposta, va precisar, que suposaria posposar la sega fins a finals de setembre o principis d'octubre.