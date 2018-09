La consellera Jordà aborda amb el ministre Planas la reforma de la PAC

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, es va reunir dimecres per primer cop a Madrid amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per abordar la futura reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) prevista per al període 2021-2027. Jordà va reclamar al ministre la regionalització dels fons i que els plans estratègics s'estableixin en l'àmbit territorial perquè es pugui fer una gestió més eficient dels ajuts. En el mateix sentit, la consellera va remarcar la necessitat que qui rebi ajuts de manera prioritària sigui l'agricultor professional.

Per la seva banda, el Ministeri d'Agricultura va informar que el ministre va coincidir amb Jordà en la «defensa d'un pressupost raonable per la futura PAC, que permeti abordar tots els reptes plantejats». En aquest context, s'assegurava des del Ministeri, actualment s'està treballant en una primera fase per aconseguir un acord amb les comunitats autònomes i les organitzacions sectorials per tal de definir una posició espanyola en la negociació de les propostes legislatives de la Comissió Europea (CE). Un cop s'aconsegueixi un acord en el si de la Unió Europea, «serà el moment de proposar un nou acord que permeti establir les modalitats d'aplicació de la PAC a Espanya». Segons el govern espanyol, «en aquesta segona fase s'haurà d'establir les assignacions financeres, la definició concreta de qüestions com la definició d'agricultor genuí o de jove agricultor, o la manera com s'aplicaran els pagaments directes desvinculats». El Ministeri d'Agricultura va deixar clar que «treballarà en tot moment per aconseguir que la posició espanyola sigui significativa a Brussel·les a través del major consens possible amb les comunitats autònomes i el sector».

Segons va informar el Departament d'Agricultura, la consellera va agrair la predisposició a treballar en la resolució dels temes pendents que afecten les dues administracions. A més, Jordà va traslladar a Planas el posicionament del Govern sobre la PAC perquè la Comissió Europea «tingui en compte les necessitats reals del sector primari a Catalunya».

A la reunió també es van tractar qüestions sobre la crisi de preus que afecta el sector de la fruita dolça; el traspàs de 7 milions d'euros del fons del Pla de Desenvolupament Rural, que es van aprovar a la Conferència Sectorial amb les Comunitats Autònomes el passat mes de juliol, o la situació actual del corall vermell. En relació als costos de l'activitat del reg, la consellera va tornar a reclamar que el Ministeri gestioni la potència elèctrica contractada variable, així les comunitats de regants podran estalviar aproximadament un 50% anual contractant el servei en diferents proporcions durant l'any en funció de les necessitats d'aigua de reg.