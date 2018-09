Consells per millorar l'ambient a l'oficina

He elaborat una guia de consells útils per augmentar el benestar mentre es treballa a l'oficina, espero que us serveixin:

- Busca't temps als matins abans de treballar i dedica-te'l a tu, fet que et permetrà començar el dia amb millors ànims i un somriure.

- Fes el més important primer. No malgastis energia amb projectes que no són tan transcendents en el dia a dia. Sobretot si són tasques que després van a parar a altres companys/es.

- Realitza alguna activitat per revitalitzar-te després de la feina. Pot ser exercici, ball o una bona caminada. T'ajudarà a començar millor la següent jornada.

- Reconeix el teu esforç i dona't les gràcies. Celebra els teus petits èxits.

- Demana concentració als que t'envolten. Un gest que no gaire gent fa i que funciona. Abans de començar una tasca important reclama als teus companys una treva i una mica de silenci. Ho entendran perfectament, perquè ells necessitaran això mateix poc després.

- Comunica les teves rutines. Fes que els teus companys, col·laboradors i clients coneguin les teves rutines de treball. Com t'organitzes, com fas les teves tasques, en quins moments estàs més concentrat/da, etc. Comunicar això farà que tu els donis un servei millor, que col·laboris millor, que treballis millor amb ells i per a ells. Anima la resta que facin el mateix.

- «No em passis trucades, soc fora». Si necessites una o dues hores per acabar una tasca important, demana a recepció o als teus companys que no et passin trucades. Digues que sortiràs fora a una reunió, encara que sigui mentida. Acabaràs la teva tasca fantàsticament i després podràs tornar les trucades quan tu decideixis. El mateix és aplicable al teu telèfon mòbil, que ha d'estar en silenci i cap per avall. La bústia de veu funciona de meravella!

- Fes tot el possible per no menjar a la teva taula de l'oficina. Si aprofites bé aquesta estona del menjar, pots recuperar forces per afrontar el que queda de dia.

- La cadira és la teva millor aliada, ajusta'n l'alçada fins situar els braços i el cos de forma correcta. Les extremitats han de formar un angle de flexió amb el colze que ha de ser superior a 90 graus. El seient haurà de ser estable, proporcionant a l'usuari llibertat de moviment i procurant una postura confortable.

- Compta amb espai suficient a la teva taula de treball: evita l'emmagatzematge de materials que t'impedeixin treballar amb fluïdesa i comoditat. Tingues al teu escriptori els materials imprescindibles per desenvolupar les teves tasques diàries.

- Il·lumina el teu centre de treball de forma correcta: per evitar símptomes com la fatiga visual o el mal de cap, un bon sistema d'il·luminació pot ser de gran utilitat.

- Has de mantenir una bona temperatura: la temperatura de l'oficina sempre sol provocar conflictes entre els/les treballadors/es. Es recomana mantenir uns valors situats entre els 20 i els 24 graus a l'hivern, i entre els 23 i els 26 graus a l'estiu.

I una frase per a la reflexió: «Mai dubtis que un petit grup de persones compromeses pugui canviar el món. De fet, són els únics que ho han aconseguit» ( Margaret Mead).