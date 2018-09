Empreses i deute corporatiu

El finançament és un dels grans desafiaments per a les empreses. Abans de la crisi era fàcil aconseguir crèdit bancari, però quan les coses es van posar lletges, aquesta opció es va fer més complicada i va ser necessari investigar altres opcions. L'emissió de deute no va néixer amb la crisi ni és una eina de finançament nova, però és cert que en els últims anys més empreses s'han animat a utilitzar-la.

L'emissió de deute consisteix en l'emissió de títols financers que prometen un pagament futur a canvi d'un preu. És a dir, es tracta de demanar diners prestats a canvi de títols en forma de deute. Però aquests títols, a més, comporten una rendibilitat, perquè en cas contrari ningú s'animaria a comprar-los. Cada emissió de deute comporta una rendibilitat, de manera que durant la vida del títol paguen un cupó diari i quan arriba el seu venciment, als prestadors se'ls torna els diners més aquesta rendibilitat, que és la que genera atractiu cap a aquests títols. Així, de la mateixa manera que fan els estats, les empreses també poden emetre deute per aconseguir finançament que els permeti créixer, afrontar pagaments, expandir el seu negoci en un nou mercat, etc.

Hi ha diferents tipus de deute, en funció del seu termini de venciment, de la seva rendibilitat, etc, de manera que les empreses tenen diferents fórmules per llançar el seu deute al mercat. Aquest tipus de títols, que poden donar-se en forma de bons, pagarés..., s'engloben dins de la renda fixa. Aquest tipus de renda fixa corporativa és una classe d'actiu que en anglès s'anomena credit.

Els inversors poden fer-se amb aquests títols de deute a través de l'entitat bancària encarregada de comercialitzar aquests títols, a través d'un intermediari, o a la borsa. Als mercats financers també es poden comprar aquests títols de renda fixa. A Espanya tenim el AIAF, que és el mercat de deute corporatiu de referència.

El fet que sigui un mercat regulat aporta molta seguretat als inversors, ja que són processos transparents i amb garanties. D'aquesta manera, es poden adquirir títols de deute com si fossin valors borsaris, i també vendre'ls, de manera que si no es vol esperar que vencin, es poden vendre al mercat secundari. D'aquesta manera, el deute corporatiu suposa una arma important perquè les empreses puguin desenvolupar-se diversificant les seves fonts financeres.