ERC es compromet a traslladar al Congrés les demandes a iDental

El diputat d'ERC per Girona al Congrés, Joan Olòriz, es va reunir ahir amb els representants de l'Associació d'Afectats per «l'estafa» de la clínica iDental a Girona. Després d'una hora de trobada, ERC es va comprometre a donar tot el suport polític possible al cas. «Crec que el més important és coordinar l'administració municipal amb el Parlament i amb l'Estat», va apuntar Olòriz. El diputat va confirmar que aquest estiu, després de la macromanifestació dels afectats a Madrid davant l'edifici del Ministeri de Sanitat, havia pogut conversar amb la ministra de sanitat, Carmen Montón. El diputat va explicar que tant ell com Montón van afirmar que no hi havia hagut la vigilància adequada a la clínica i que es requeria una millor protecció a les «víctimes» de la gran estafa.Olòriz va dir ahir als representants dels afectats a Girona que la setmana que ve es reuniria amb els portaveus de la comissió de santitat al Congrés per traslladar la demanda: al seu parer, les principals són la derivació a la sanitat pública dels casos més greus,«els nens i les persones grans» i l'atenció judicial gratuïta necessària.