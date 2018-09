Un informe estableix que la xifra de vehicles elèctrics s'ha triplicat en 5 anys a Espanya

Al tancament de l´any 2017 hi havia 27.598 vehicles elèctrics circulant per les carreteres espanyoles.

El nombre de vehicles elèctrics que es troben en circulació actualment a Espanya gairebé s'ha triplicat en els darrers cinc anys, passant de 10.356 unitats registrades el 2013 a les 27.598 unitats quantificades al tancament de l'exercici passat, segons recull l'Informe Anual 2017 de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac).

L'informe elaborat per l'organització de fabricants de vehicles mostra que la xifra de turismes, vehicles comercials i industrials i d'autobusos i autocars elèctrics es va multiplicar per 2,6 entre els anys 2013 i 2017 (+167%), així com va experimentar una important pujada del 45,4% en comparació amb les 19.037 unitats amb què es va tancar el 2016.

Al final de l'any 2017, a Espanya hi havia en circulació un total de 14.842 turismes elèctrics, el que es tradueix en una pujada del 84,6% respecte la xifra de l'any previ, mentre que aquesta dada gairebé s'ha multiplicat per sis en cinc anys, respecte les 2.586 unitats de 2013.

A més, el nombre de vehicles comercials i industrials elèctrics de l'any 2017 va ser de 3.970 unitats, un 33,8% més respecte l'any previ i un 282% de progressió si es compara amb les xifres de fa cinc anys.

Paral·lelament, el parc mòbil d'autobusos i autocars elèctrics va tancar l'exercici passat amb 175 unitats, un 27,7% de progressió en comparar-se amb el 2016, tot i que el creixement respecte el 2013 es va situar en el 84%.

Les dades divulgades per Anfac apunten, per altra banda, que al final de l'any passat circulaven per les carreteres espanyoles 3,2 turismes elèctrics per cada 10.000 habitants, una xifra molt reduïda en comparació amb els més de 5.000 turismes convencionals per cada 10.000 habitants.

Tot i que la xifra és baixa en comparació amb la del total de turismes que hi ha a les carreteres de l'Estat, aquests 3,2 cotxes elèctrics per cada 10.000 habitants suposen un fort increment en comparació amb els 1,7 cotxes comptabilitzats l'any 2016 i en tot cas multipliquen més que per sis les dades que es van registrar només fa cinc anys (0,3).



Vehicles nous

Pel que fa a l'antiguitat dels models elèctrics que actualment es troben en circulació, l'informe estableix que el 0,2% dels turismes elèctrics a Espanya tenia al tancament de l'any 2017 més de deu anys, en comparació amb el 2,1% corresponent als camions i el 1,7% en relació amb els autobusos.