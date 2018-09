La intel·ligència artificial com a generadora de llocs de treball

Un 66% dels consellers delegats d'empreses del sector manufacturer a tot el món considera que la intel·ligència artificial crearà més llocs de treball dels que destruirà, al mateix temps que creuen que el perfil professional més demandat serà l'expert en tractament de dades. Segons l'informe Global Manufacturing Outlook, realitzat per KPMG a partir dels resultats d'una enquesta feta a 300 executius d'empreses manufactureres, el 95% d'aquests està d'acord amb que la quarta revolució industrial és una oportunitat i no una amenaça.

Malgrat que els enquestats es senten preparats per dirigir les seves organitzacions cap al futur digital, el 70% d'ells pensa que hi ha un gran desafiament donats els temps requerits per emprendre aquestes transformacions. De la mateixa manera, més del 50% pensa que els òrgans de direcció tenen unes expectatives excessives sobre el retorn de la inversió en aquest procés.

Tot i que els executius reconeixen la necessitat de mantenir-se al dia amb les tendències disruptives del mercat, i considerant l'alt cost que poden comportar els errors, molts directius encara no han pres les mesures necessàries per canviar radicalment els seus processos, ja que el 33% està d'acord en el fet que la seva organització «està lluitant» per mantenir-se al dia amb la innovació tecnològica.

De fet, el 50% té poca consideració per la capacitat de la intel·ligència artificial de predir tendències, en estimar que aquesta tecnologia té més un benefici estratègic que d'estalvi de costos, atorgant, així, poca valoració per les anàlisis predictius que pot oferir la intel·ligència artificial.

Per al soci responsable d'Indústria de KPMG a Espanya, Miguel Ángel Castelló, és «poc probable» que els beneficis complets de la transformació digital es materialitzin «a menys que l'estratègia abasti tota l'organització, el que implica adoptar noves tecnologies a l'administració, a les plantes de producció i a les cadenes de subministrament».

Quant a l'àmbit de la ciberseguretat, els executius ja no es pregunten es si produiran ciberatacs o no, sinó quan es produirà el proper. Les preocupacions per la seguretat cibernètica són més grans al sector de la indústria manufacturera que a altres indústries globals, amb només el 50% dels consultats que es consideren ben preparats per poder identificar noves ciberamenaces, 14 punts menys que la mitjana d'alts executius d'altres sectors.



Noves àrees vulnerables

Segons el soci responsable d'Indústria de KPMG, Doug Gates, a mesura que els fabricants depenen cada vegada més de la connectivitat entre sistemes i processos i entre proveïdors i socis «hi ha noves àrees de vulnerabilitat en les quals és necessari protegir-se especialment». «La capacitat per respondre a qualsevol incidència cibernètica hauria de ser una prioritat per als alts executius mentre implementen noves tecnologies», afegeix aquest important directiu.

A més, per als enquestats, la globalització també ofereix oportunitats de negoci, ja que fins al 55% considera que el retrocés de l'expansió geogràfica de les empreses és la principal amenaça, per sobre de la ciberseguretat i la tecnologia disruptiva, per la qual les incerteses geopolítiques també estan generant preocupacions.