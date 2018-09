L'ocupació de 2018 serà més femenina, migrant, de més edat i amb estudis elevats

L'any 2018 es caracteritzarà per un augment de l'ocupació femenina (2,7%), dels immigrants (4%), de l'ocupació entre els espanyols que tenen entre 35 i 64 anys i, sobretot, amb una educació mitjana (3, 4%) i alta (3,1%), segons es desprèn de l'últim Índex ManpowerGroup sobre el creixement de l'ocupació el 2018 per sectors i perfils. En concret, la companyia assegura que, tot i la progressiva feminització de l'ocupació, que des de l'any 2012 ha avançat més que la masculina, l'ocupació creada aquest any estarà més relacionada amb els homes (222.000 llocs) que amb les dones (209.000 llocs).

L'estudi també estableix la previsió que continuarà la millora de l'ocupació entre el col·lectiu «de més edat». De fet, l'ocupació entre els ciutadans espanyols que tenen entre 35 i 64 anys creixerà un 2,6% aquest any, de manera que aquest col·lectiu passarà a aportar gairebé el 90% del creixement final que es preveu que experimentarà l'ocupació.

Per contra, l'ocupació entre els joves que tenen entre 16 i 34 anys creixerà un 1,4%. Segons l'informe elaborat per ManpowerGroup, es mostra una «molt clara reducció del pes en l'ocupació total d'aquest col·lectiu», que ha passat de representar el 40,3% del total l'any 2007 al 25,5% a finals de 2017.

A més, la previsió és que es registrarà també un augment de l'ocupació entre els perfils amb educació mitjana i superior. De fet, l'esmentat informe destaca que nou de cada deu nous llocs de treball que es crearan aquest any estaran relacionats amb un nivell educatiu mitjà (230.000 llocs) o un nivell superior (169.000 llocs de treball).

Així, l'ocupació a nivells alts superarà ja en un 14% els valors previs a la crisi econòmica, mentre que els treballadors amb estudis baixos redueixen el seu pes (0,5%), «reflectint una contracció que estarà molt propera al 30% des de 2007».



Treballadors assalariats

En tot cas, la nova ocupació que serà creada durant aquest any accentuarà el seu component assalariat (2,4%), segons estableix l'estudi elaborat per ManpowerGroup, que també assenyala que hi haurà un increment del treball a temps complet (2,4%), per a ocupacions de treballadors qualificats (2,5% ) i amb contractes temporals (4,2%).