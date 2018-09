L'olivarer, sector en perill

Recordo, d'això fa més de 30 anys, que en els intercanvis d'alumnes de formació professional agrària que des del meu centre es feien amb diverses escoles de la zona sud de França, els professors francesos que acompanyaven els alumnes tornaven carregats d'oli d'oliva, per a ells era una exquisidesa que a França no tenien al seu abast.

Molts turistes aprecien l'oli d'oliva hispà i ho demostren gaudint-ne en molts restaurants del territori. Més d'un hispà, català, després d'haver estat uns dies fora del nostre país, especialment si ha estat en països no europeus, ha comentat en tornar: «el que més he trobat a faltar és no disposar d'oli d'oliva a sobre de taula durant els àpats». I és que em sembla que els que per pocs diners disposem d'aquesta exquisidesa no sabem apreciar-lo.

I és que, l'oli d'oliva, una peça clau de tot el sector agroalimentari espanyol, amb una producció de més d'1,2 milions de tones anuals i un valor per sobre dels 4.000 milions d'euros, està sotmès a un accelerat procés on impera la banalització que danya la seva imatge i li resta valor, segons informe un estudi d'aquest sector que realitzat l'Institut de Coordenades de Governança i Economia Aplicada.

Del desenvolupament de l'oli d'oli en depenen regions senceres, desenes de milers d'agricultors, un nombre ben elevat de cooperatives agràries i fins i tot a una part de la imatge exterior de la marca Espanya, associada internacionalment a aquest producte tan territorial.

No obstant això, l'oli d'oliva està sotmès a un procés de banalització, de menyspreu del seu valor real, que posa en perill el futur de tot el sistema agrari i industrial vinculat a aquest producte i just en un moment en què es manifesten amenaces i riscos severs per al sector, com l'increment de la producció, la caiguda de preus i una reducció del consum, conclou l'informe esmentat sobre la viabilitat del sector.

L'estudi assenyala amb rotunditat que l'oli d'oliva no té futur si es manté l'actual estructura comercial orientada exclusivament a competir per preu, sempre a la baixa, eliminant qualsevol valor afegit que té aquest producte excepcional.

La banalització de l'oli d'oliva com una commodity de greixos és una tendència suïcida en què estan implicats molts actors, assenyala el citat informe.

Un d'aquests actors és el sistema comercial. L'oli d'oliva s'ha convertit en un producte reclam, un producte ganxo per atreure compradors a les grans superfícies comercials. Aquesta estratègia elimina qualsevol valor afegit que pugui tenir l'oli. L'oli d'oliva està en totes les ofertes de «compri 3 i pagui 2» o de «la segona unitat a meitat de preu», com si fos una cosa que es pot gairebé regalar sense excessiva pèrdua per al comerç.

Aquesta banalització es manifesta en el protagonisme que té l'oli d'oliva en les marques blanques: el 62% de l'oli d'oliva que es ven a Espanya té marca del distribuïdor.

El lamentable d'aquesta situació, assenyala l'informe de l'institut, és que aquesta tendència s'està internacionalitzant, posant encara en major risc el futur de l'oli d'oliva d'Espanya, primer productor mundial, en estendre la idea de producte sense valor i utilitzable en qualsevol estratègia comercial. A Alemanya el 75% de l'oli d'oliva es ven amb marca blanca; a Itàlia, el 27%; als Estats Units, el 40%, i a França, el 43%.

Quan més del 60% de l'oli d'oliva es ven sense marca, com a producte d'oferta o de reclam sense valor afegit aparent; quan s'han incorporat a la producció més de 180.000 noves hectàrees d'oliveres; quan amb un bon any climàtic poden sortir al mercat més de mig milió de tones noves d'oli; quan tota la pressió comercial es focalitza en el volum i es ven a qualsevol preu, es donen les condicions per a una tempesta perfecta que comprometi tot el futur del negoci de l'oli d'oliva a Espanya.

Un altre actor implicat en la banalització de l'oli d'oliva és el mateix sector olivarer productor, en el qual no hi ha una sensibilització per produir oli d'alta expressió i màxima qualitat.

L'informe no entra en l'anàlisi de les raons que pot haver-hi per a això i es limita a constatar que gairebé la meitat de la producció d'oli d'oliva a Espanya és oli llampant, un oli que no es pot consumir tal com surt de l'almàssera, del trull. És un producte ranci, que cal refinar per convertir-lo en un producte oleaginosos inodor, incolor i insípid i al qual cal afegir una quantitat d'oli verge extra perquè tingui gust, color i olor a oli i es pugui vendre com oli d'oliva.

Una de les conclusions de l'informe és que amb un oli de baixa qualitat inundant el mercat és impossible avançar en la creació de valor per a l'oli d'oliva. Només les varietats d'oli d'oliva verge extra i oliva verge poden aspirar a protagonitzar una valorització del producte.

Un tercer actor implicat en el procés de banalització de l'oli d'oliva és el mateix consumidor. L'informe de l'Institut Coordenades assenyala que ni el 10% dels consumidors són capaços d'indicar les diferències entre un oli d'oliva, un oliva verge extra i un oliva verge. Tot es considera oli d'oliva i el que importa és el preu a l'hora de comprar.

L'accentuada volatilitat dels preus de l'oli d'oliva fa bascular els nivells de consum i en aquests moments es produeix una reducció del consum de l'ordre del 15% respecte a fa un any. L'oli d'oliva no es percep com a producte de qualitat i es compra si no apuja massa el preu; si ho fa, es compra gira-sol.

«Cal involucrar tots els sectors afectats. L'oli d'oliva és cultura i un producte singular de la nostra agricultura i liderem la seva producció a nivell mundial. Necessita màxima qualitat per sustentar qualsevol operació de revaloració, de reputació».