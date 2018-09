El nombre d'hipoteques a Girona augmenta un 2,3% el primer semestre del 2018

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a la demarcació de Girona ha augmentat un 2,3% el primer semestre de l'any en relació als primers sis mesos de 2017. En total es van arribar a signar 2.953 contractes. Dins la sèrie històrica encara trobem un millor resultat en un primer semestre. Va ser només fa dos anys quan els primers sis mesos de 2016 se'n van signar 3.378 contractes.

Pel que fa al preu mitjà del crèdit, aquest s'ha situat en 124.592 euros, un 1,4% més que el primer semestre de l'any passat. El valor total dels crèdits signats va ser de 367,920 milions d'euros. En el mes de juny, el nombre de contractes per pagar un pis va ser de 518, el mateix resultat que el mes anterior i un 0,4% més que el mateix mes de 2017. El preu mitjà del préstec s'ha situat en 125.085 euros, un 7,4% més que el juny de l'any passat. A nivell de tot Catalunya, el nombre d'hipoteques sobre habitatges també ha crescut un 9,69% els primers sis mesos de l'any en relació al mateix període de l'any anterior i s'ha situat en 28.111 préstecs hipotecaris, segons les dades provisionals publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta del millor resultat semestral des del primer semestre de 2011 quan es va situar en 38.452 crèdits per adquirir un pis, si s'observa la sèrie de l'INE que comença el 2003. Pel que fa al mes de juny de 2018, el nombre d'hipoteques a Catalunya s'ha situat en 4.852, un 7,1% més que el mateix mes de l'any anterior i el millor sisè mes de l'any des de 2010. En relació al mes anterior s'ha registrat un descens del 0,9% ja que al maig el nombre de contractes va ser de 4.895. El capital total acumulat per les 28.111 hipoteques d'aquest primer semestre és de 4.030 milions d'euros, amb una mitjana de preu per contracte hipotecari de 143.341 euros, el 4,23% més que els primers sis mesos de 2017. Al mes de juny el capital acumulat pels 4.852 contractes ha estat de 682,506 milions d'euros, la qual cosa deixa una mitjana de preu per hipoteca de 140.665 euros, el 2,68% més que el mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa al conjunt de l'Estat espanyol, el primer semestre de 2018 s'han signat 174.563 contractes hipotecaris, un 9,38% més que els primers sis mesos de l'any anterior i el millor primer semestre des de 2011. La mitjana de preu per hipoteca s'ha situat en 120.944 euros, un 5,57%. Només el mes de juny el nombre d'hipoteques es va situar en 30.600 a l'Estat, un 3,9% més que el mateix mes de 2017 amb un preu mitjà per hipoteca de 123.896 euros (+5,1%).

En relació a la resta d'autonomies, Catalunya se situa només per darrere de Madrid (6.399) i Andalusia (5.765) en nombre d'hipoteques signades al juny. Les autonomies que més creixen en relació al mateix mes de l'any anterior són Aragó (+48,4%), Extremadura (+30%) i Madrid (+12,3%).