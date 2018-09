El salari mitjà català perd 400 euros

El poder de compra del salari mitjà a Catalunya s'ha reduït un 1,9% en els dos últims dos anys -des del segon trimestre de 2016 al mateix període de 2018-, el que equival a una pèrdua de 400 euros, segons l'informe Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació publicat aquesta setmana.

El salari nominal català es va situar de mitjana en els 1.747 euros al segon trimestre del 2018, xifra que suposa un augment interanual de l'1,6%, i es tracta de la major remuneració mitjana des de setembre de 2013 i la quarta respecte la resta de comunitats autònomes. En el conjunt estatal, la pèrdua de poder adquisitiu del salari mitjà ha estat del 2,3%, és a dir, els treballadors espanyols tenen 469 euros menys que fa dos anys -variable que s'obté en descomptar la inflació de l'evolució del salari mig-, i el salari nominal s'ha situat de mitjana en els 1.646 euros mensuals, un 0,6% més en relació al mateix període de 2017.

Al llarg dels últims dos anys s'han acumulat diferències en el valor de compra del salari mitjà de les diferents comunitats de fins a 1.042 euros per any: de la pèrdua de 843 euros que s'ha registrat a Múrcia al guany de 199 viscut a Astúries .

El teletreball va afectar el 5,3% dels ocupats catalans al segon trimestre del 2018, un 0,2% més que fa un any, xifra que equival a 175.000 empleats. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb una menor incidència d'aquesta modalitat de treball, per darrere de les Illes Balears, amb un 5,1%, mentre que Madrid lidera el rànquing amb un 9,7%.

Adecco ha situat Catalunya com la novena comunitat autònoma on millor es treballa amb 5,6 punts, classificació encapçalada per Navarra (6,7), Illes Balears (6,6) i Madrid (6,5). La puntuació obtinguda per Catalunya és la més alta des de setembre de 2009, però l'empresa de recursos humans ha ressaltat que el major progrés d'altres autonomies li ha fet perdre una posició respecte el 2017, quan ocupava la vuitena posició.

Només els salaris de dues comunitats autònomes han millorat el seu poder adquisitiu respecte a fa dos anys: Astúries, amb 199 euros anuals més que a mitjans de 2016, i Navarra, amb 20 euros anuals més. A les 15 altres autonomies el poder de compra dels salaris s'ha reduït en els últims dos anys, especialment a Múrcia, amb un descens de 843euros anuals des de juny de 2016; La Rioja (-770 euros anuals); Andalusia (-699 euros anuals); País Basc (-683 euros), Madrid (-561 euros) i Aragó (-541 euros).

En termes percentuals, Astúries i Navarra van presentar en el segon trimestre augments en el poder adquisitiu dels seus salaris de l'1% i del 0,1% respecte el mateix període de 2016, mentre que Múrcia, la Rioja i Andalusia concentren els majors retrocessos, amb caigudes del 4,7%, 4,1% i 3,8%, respectivament.



Creixement interanual

Deixant de banda l'impacte de la inflació sobre els salaris, Adecco destaca que el sou mitjà brut es va situar al segon trimestre en 1.646 euros mensuals, un 0,6% més en relació al mateix període del 2017 i el seu màxim valor de la sèrie històrica.

Madrid i el País Basc segueixen presentant els salaris nominals ordinaris més elevats de mitjana, amb 1.945 i 1.941 euros al mes, respectivament, davant Extremadura i Canàries, que tenen els sous més baixos, amb 1.333 i 1.427 euros, respectivament.