La fi de la bombeta no rebaixa la factura de la llum

La normativa europea que prohibeix la fabricació de bombetes halògenes, que seran substituïdes per llums de LED i que entra en vigor avui, generarà un estalvi energètic, però no suposarà un estalvi notori en la factura de la llum. El codirector del comparador de tarifes d'energia Selectra, Gonzalo Lahera, ha apuntat que «pel que fa a la factura de la llum, l'estalvi no serà tan notori com podria pensar-se». «La il·luminació suposa el 16 % del consum elèctric de la llar», per la qual cosa l'estalvi es donarà dins d'aquest apartat i no afectarà a altres aspectes com l'ús d'electrodomèstics, ha apuntat Lahera citant dades de Xarxa Elèctrica d'Espanya. En el cas que un habitatge passi de tenir tot bombetes halògenes d'entre 410 i 470 lúmens a utilitzar de manera exclusiva llums de LED d'aquest mateix tipus, l'estalvi en la factura de la llum seria de 2,81 euros al mes, inclosos l'impost elèctric i l'IVA.En substituir les bombetes tradicionals per les LED s'aconseguirà estalviar 40.000 milions de quilowatts hora per 2020, ja que «aquestes bombetes són més eficients i duren més». El reglament promulgat pel Parlament Europeu impedeix comercialitzar bombetes halògenes a Europa des d'ahir, però permet vendre aquelles unitats que els establiments tinguin com a excedent.