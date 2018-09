La frenada d'exportació d'aliments passa factura al comerç exterior gironí

Els números dels últims mesos apuntaven a una tendència que s'ha acabat confirmant aquesta setmana: les exportacions gironines han caigut durant el primer semestre de 2018. Després d'anar de rècord en rècord, el nombre de vendes a l'estranger de productes gironins ha baixat un 3,3% de gener a juny respecte al 2017. Traduït en euros, Girona n'ha deixat de rebre 90 milions en mig any.

Al mateix temps, i segons dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, les importacions han augmentat un 5,4%, o sigui més de 70 milions d'euros pagats per productes fabricats en altres països. Això ha equilibrat lleugerament la balança, fins ara molt decantada cap a la banda de les exportacions. La gran capacitat exportadora de les empreses gironines sempre ha deixat un saldo positiu elevat a l'hora de quadrar els comptes, i aquest balanç encara està en verd amb uns números que no són precisament raquítics: 1.282 milions d'euros. Però l'entrebanc del 2018 ha reduït un 11% aquesta diferència, i sobretot, pot ser l'anunci d'un canvi de tendència a les comarques gironines. Sembla que la davallada d'exportacions ha agafat les empreses a contrapeu. Divendres el president de la Cambra de Comerç de Girona, Domènec Espadalé es mostrava «sorprès» per la xifra, i assegurava que desconeixia els motius que l'havien provocat. L'única explicació plausible a la qual s'agafa la Cambra de Comerç és que darrerament les exportacions alimentàries han baixat al conjunt de Catalunya. També a Girona, amb la diferència que a la demarcació l'alimentació suposa la principal font d'exportació. Això explicaria per què la caiguda general de la venda d'aliments a l'exterior no ha afectat la xifra a nivell català (al principat les vendes a fora han crescut un 2,9% gràcies a altres camps) però sí a Girona.

La província ha exportat durant els primers sis mesos 1.032 milions d'euros en menjar i beure a l'estranger, principalment a França (el principal comprador) però també a Itàlia, Alemanya, Portugal i Regne Unit per aquest ordre. El país que ve a continuació és la Xina, un país que darrerament ha engegat un seguit de canvis que poden explicar parcialment el per què de la caiguda d'exportacions. Segons informava Ràdio Girona fa uns mesos, últimament el gegant asiàtic ha moderat la seva exportació de carn de porc de les comarques gironines. El 2017 les exportacions a la Xina van créixer un 29% respecte a l'any anterior en un trimestre. L'any passat només ho van fer un 7%. Una xifra a tenir en compte ja que el 20% de la carn de porcí que es produeix a Girona se'n va cap a aquell país. Els motius d'aquest canvi de tendència sí que es coneixen. Segons Josep Collado, secretari general de la patronal FECIC, la Xina està embrancada en una industrialització de les seves granges que els permet ser cada vegada menys dependents de les empreses d'aquí. Aquest fet preocupa els productors de carn perquè la Xina és un mercat emergent per al comerç de la província.