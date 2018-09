El creixement de l'economia espanyola seguirà desaccelerant-se durant l'estiu

El ritme de creixement de l'economia espanyola seguirà mostrant una lleugera desacceleració en el conjunt dels mesos de juliol, agost i setembre, quan creixerà un 0,6%, una dècima menys respecte allò previst anteriorment per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). També suposa una retallada d'una dècima en relació al creixement del Producte Interior Brut (PIB) registrat en l'últim trimestre de 2017 i dels primers tres mesos d'aquest any, moment en què l'economia va créixer un 0,7%.

No obstant això, segons les dades divulgades per l'Institut Nacional d'Estadística a finals del passat mes de juliol, l'economia ja va començar a alentir-se el segon trimestre de l'any, quan va avançar un 0,6%. Segons la nova estimació realitzada per l'Airef el passat 23 d'agost a partir dels indicadors actualitzats fins al moment, en els quals basa la seva predicció per estimar l'evolució del PIB en temps real, l'economia creixerà un altre 0,6% durant el tercer trimestre i un altre 0,6% durant els mesos d'octubre a desembre.

Si es compleixen les prediccions realitzades per aquest organisme, l'economia espanyola acabaria l'any amb un creixement del 2,6%, una dècima menys d'allò estimat pel Govern en l'última actualització del quadre macroeconòmic.



Per sota del 3%

Respecte a l'any passat, aquesta dada suposaria una desacceleració de mig punt, després que el PIB avancés un 3,1% en el conjunt de l'any. A més, seria la primera vegada des de l'any 2015 que l'economia registra un creixement per sota del 3%.

De moment, es tracta d'una dada provisional que continuarà actualitzant-se a mesura que els indicadors en què es basa el mesurament vagin divulgant-se. En concret, l'Airef recorre a 10 indicadors, entre els quals hi ha la xifra d'ocupats, el consum de ciment, el d'energia o les vendes totals de les grans empreses, entre d'altres.

Fins ara, l'organisme disposa de només el 30% dels indicadors relatius al mes de juliol en el curs de l'actual trimestre, a l'espera de la publicació avui de les dades de consum d'energia elèctrica i del finançament a empreses i famílies.