L'auge de l'economia submergida a Girona duplica les multes d'Hisenda des del 2008

L'increment de l'economia submergida, un dels mals de la societat que l'Estat es veu incapaç de posar limitacions, està elevant de forma exponencial les sancions tributàries en els últims anys. Així es desprèn de l'evolució de les dades de recaptació d'Hisenda, que revelen que aquest passat 2017 es van ingressar 19,45 milions d'euros a les comarques gironines en concepte de sancions, recàrrecs i interessos. La quantitat suposa un increment del 105% respecte als 9,46 milions del 2008, un any abans de la crisi i que l'economia real s'enfonsés.

Més que a l'èxit o a l'augment de la pressió sobre el frau, els especialistes expliquen aquesta evolució senzillament pel fet que l'economia submergida creix al doble de velocitat que l'economia real. José María Mollinedo, secretari general del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha), té en compte els informes de Funcas per donar suport a la idea que, des dels anys 80, els ingressos de la lluita contra el frau han crescut en una proporció similar al del creixement del frau mateix, comptant amb els mateixos recursos inspectors.

En general, en tot Espanya s'ha produït un increment de la recaptació per sancions, recàrrecs i interessos, encara que amb menor intensitat. S'ha passat dels 695 milions de l'any en què va esclatar la crisi als 1.100,7 d'aquest passat 2017, segons l'informe anual que acaba de donar a conèixer l'Agència Tributària. És un 58% més.

Durant l'últim any s'ha produït un descens generalitzat a tot Espanya, del 12,4%. Malgrat això a les comarques gironines ha seguit pujant un 5,4% més en els últims dotze mesos que en els anteriors. Més que per una reducció del frau, els experts entenen que els dos anys de caigudes en la recaptació per sancions a escala estatal es deuen a un mal disseny de l'estratègia de vigilància.

«En centrar la recerca sobre l'autònom o el microempresari es dona aquest resultat. I les grans borses de frau no són aquí», asseguren des de Gestha. «En la nostra opinió, el 80% de la comprovació no pot estar aquí. Ha d'haver-hi un desplaçament de la lupa de la recerca, sobretot ara que veiem que s'estan recuperant els beneficis empresarials», afirma Mollinedo.

D'altra banda, la recaptació de l'Agència Tributària a les comarques gironines va créixer de forma important durant l'any passat. Hisenda va captar 1.881.227 milions el 2017, un 11% més que en l'exercici anterior.