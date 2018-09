Mercadona ofereix 11 nous llocs de treball per reforçar la plantilla a Olot

La cadena de supermercats Mercadona reforçarà la seva plantilla a Catalunya aquesta tardor amb la incorporació prevista de 90 nous treballadors, la gran majoria (79) a la província de Barcelona, per cobrir les necessitats del nou model de botiga que està implantant. A més dels llocs de treball a la demarcació de Barcelona, sobretot a la capital i l'àrea metropolitana, Mercadona ofereix 11 places a Olot i La Seu d'Urgell i Solsona. La companyia ha fet una aposta per la formació i l'any passat va fer una inversió de 65 milions d'euros per enfortir els coneixements de la seva plantilla.