El mes d'agost acaba amb la quarta factura de llum més cara de la història, segons FACUA

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat que el mes d'agost va tenir el rebut de la llum més car des del gener de 2017 i el quart més alt a la història. Segons l'associació, el rebut de l'usuari mitjà s'ha situat en els 80,73 euros, una xifra 9 euros superior a la del mateix mes l'any passat. En tan sols dotze mesos, ha afegit FACUA, el rebut s'ha encarit un 12,4%. En aquesta línia, l'associació ha reclamat al govern de Pedro Sánchez que "assumeixi les reivindicacions de la societat civil" i que "intervingui les tarifes del sector per acabar amb l'especulació i les injustificadament altes tarifes elèctriques que pateixen els espanyols".

FACUA ja va promoure un manifest a finals de 2016 on més d'una vintena d'organitzacions de la societat civil reivindicaven mesures en l'àmbit de la política elèctrica: l'aprovació d'una "tarifa assequible", la creació d'una "autèntica tarifa social" per als usuaris amb menys poder adquisitiu o l'aplicació del tipus d'IVA superreduït a l'electricitat per passar del 21% actual al 4%.

Així mateix, FACUA ha denunciat que el govern de Rajoy "va retallar els insuficients descomptes aplicats per Zapatero", i que aquest manifest, anomenat 'No más cortes de luz', no va ser firmat pel PSOE. L'associació ha recordat que les úniques formacions polítiques que hi van donar suport van ser Units Podem, ERC i Coalició Canaria.

Les anàlisis de FACUA mostren com la factura més cara de la història va ser la del primer trimestre de 2012, quan es va situar als 88,66 euros. Després d'aquesta, el gener del 2017 es va arribar als 87,81 euros i el juliol de 2015 als 81,18. A més, l'associació denuncia que la pujada mensual aquest agost ha estat d'un 3%, fent el rebut de l'usuari mitjà 2,34 euros més car que al juliol.

Quant al preu de l'energia consumida, el kWh s'ha situat en una mitja de 16,81 cèntims al mes d'agost, un 3,9% més que els 16,18 cèntims del juliol. En termes interanuals, l'augment ha estat del 16,9%, ja que l'agost del 2017 el kWH costava 14,4 cèntims.