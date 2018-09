Augmenten un 20% els cotxes matriculats a l'agost i s'arriba a les 14.431 unitats

La matriculació de turismes i tot terrenys a Catalunya es va incrementar un 20,5% a l'agost en relació al mateix mes de l'any passat, fins a les 14.431 unitats, segons dades de les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam.

L'augment s'ha vist afavorit per les matriculacions efectuades just abans de l'entrada en vigor –l'1 de setembre- de la normativa europea de mesurament d'emissions, el que ha comportat un «increment excepcional» segons la patronal, gràcies promocions per rebaixar l'estoc de vehicles fabricats anteriorment. Així, a l'Estat, les matriculacions han pujat fins a un 48,7%, fins a les 107.692 unitats, en un mes tradicionalment fluix. De fet, per trobar un mes d'agost amb més de 100.000 vehicles matriculats cal remuntar-se al 2006.

Pel que fa el període acumulat entre gener i agost, Catalunya registra un increment del 3,4% respecte el gener i l'agost, fins a les 132.214 unitats, mentre que al conjunt de l'Estat l'augment és del 14,6% (973.542).Per canals, el de particulars ha registrat 57.457 matriculacions a l'agost, un 27% més en comparació al mateix mes del 2017, i en l'acumulat l'augment ha estat de l'11,4%.