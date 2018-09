Girona lidera amb un 3,7% la pujada de l'atur a tot Catalunya el mes d'agost

La xifra de persones desocupades a l'agost a les comarques de Girona va créixer un 3,75% en relació al juliol, fins a les 33.023 persones, segons ha informat el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La de Girona és la demarcació on més ha pujat l'atur, seguit de Barcelona, amb un 3,25%. En termes absoluts, són 1.195 persones més. I en comparació a l'agost del 2017, es va produir un descens de 1.432 persones, un 4,16% menys. Es tracta del descens més moderat des del desembre del 2013 en termes percentuals. Al conjunt de Catalunya la xifra també ha pujat en més d'11.000 persones, un 3,14% més. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va dir ahir que quan l'economia evoluciona favorablement, l'atur puja a l'agost, malgrat que considera que aquest augment «no és una bona notícia». Ginesta també va assegurar que l'augment de l'atur a l'agost és un indicador d'estacionalitat del mercat de treball que «no ens satisfà», encara que va destacar que hi ha una reducció de l'atur interanual que va començar l'any 2013.



Sector turístic

Va explicar que l'augment d'atur no es pot atribuir encara a l'àmbit del sector serveis vinculat al turisme i que caldrà esperar a les dades de setembre i octubre. El creixement percentual més important es produeix en el sector de recursos humans, en l'àmbit de les Empreses de Treball Temporal i de l'educació i l'ensenyament. Ginesta va subratllar que, malgrat que la contractació mensual temporal és gairebé del 90% per poc més del 10% de la indefinida, el creixement de la contractació indefinida acumulada d'aquest any triplica el creixement de la temporal. Segons el secretari general de Treball, comença a haver-hi empreses que tenen dificultats per contractar persones, sobretot al juliol i agost, malgrat tenir una taxa d'atur de l'11,4%. Aquesta situació «posa deures» als serveis públics d'ocupació per ajudar, orientar i acompanyar les persones i les empreses per fer més atractius els llocs de treball. El sindicat CCOO va alertar que l'augment de l'atur a l'agost evidencia que la recuperació del mercat de treball «perd empenta», a més de denunciar que «el 88% dels nous contractes són precaris». De la seva banda, UGT ha destacat que el comportament de l'atur a l'agost visibilitza un fenomen que caracteritza la precarietat del mercat de treball com és el fet que moltes empreses «acomiaden els seus treballadors a l'agost, estalviant-se els salaris d'aquest mes, per tornar a contractar al setembre».