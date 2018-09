Creix un 12% el preu dels pisos a Barcelona durant el primer semestre

El preu dels pisos va pujar un 12,8% a Barcelona el primer semestre de l'any i es va situar en 3.213 euros per metre quadrat, el més car d'Espanya, encara que ha deixat de ser la ciutat on més ha augmentat el preu, situant-se a nivells de l'any 2009, i el mercat està començant a donar mostres de «cansament».

Segons un informe presentat per Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra, després de quatre anys de creixement alguns indicadors comencen a mostrar cansament al mercat immobiliari de la ciutat, com que costa més vendre un pis o que alguns inversors es desplacen cap a altres ciutats com l'Hospitalet. A més, ha baixat el nombre d'inversors a Barcelona, ara és el 27,9%, lleugerament per damunt de la mitjana nacional, quan el 2016 era gairebé el 40% i també ha baixat el nombre d'inversors estrangers, que el 2015 era el 45,5% del total i ara és el 24,8%. El major volum de pisos venuts en el primer semestre a Barcelona està en la franja d'entre 100.000 i 200.000 euros, però la franja que més ha crescut és la dels pisos d'entre 200.000 i 300.000. A més, segons l'informe, a Barcelona els immobles oferts per particulars estan un 18% per damunt del preu recomanat.