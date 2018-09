La gironina Torrot preveu fabricar 25.000 vehicles elèctrics durant el 2019

L'empresa espanyola de motocicletes i bicicletes elèctriques Torrot planeja fabricar 25.000 vehicles durant l'any 2019, multiplicant per vuit les 3.600 unitats amb les que espera tancar aquest any, segons va assegurar ahir el seu director d'Operacions, Horaci Pérez.

«Aquest any vam arribar als 3.600 vehicles elèctrics fabricats i l'any que ve en pressupostem 25.000, un 700% de creixement. Els esforços que estem fent en inversió per a l'any vinent preveuen fer 13.000 motos elèctriques, 6.000 velocípedes, 3.000 bicicletes i 3.000 motos per a nens», va assegurar en roda de premsa a la inauguració de la seva botiga emblema a Madrid.

Pérez, que va comparèixer davant els mitjans de comunicació al costat del jugador de bàsquet dels Utah Jazz de l'NBA nord-americana Ricky Rubio, va explicar que fa «dos anys que estan treballant durament» i que el 2019 suposarà «una empenta sense precedents» per a Torrot.

«L'any passat el tanquem amb 40 milions d'euros de facturació, enguany volem reimpulsar la companyia i l'any que ve li donarem una empenta sense precedents a la mobilitat elèctrica i sostenible», va assegurar.

La companyia, amb seu a Girona, va explicar que el 80 per cent dels seus vehicles es venen a clients internacionals i el seu model de motocicleta urbana elèctrica s'ha venut a empreses de mobilitat compartida de ciutats nord-americanes, com Nova York i Atlanta, i les austríaques Viena i Graz. Torrot també compta amb un servei de mobilitat compartida de motocicletes, Muving, amb el qual han desplegat els seus vehicles en dotze ciutats, i que esperen portar a Estats Units i diversos països europeus, segons ha assenyalat Horaci Pérez.



«Un honor»

Ricky Rubio, ambaixador de la marca, va assegurar que per a ell és «un honor» representar una empresa «de lideratge espanyol en tecnologia i mobilitat sostenible».

«A mi, motos no no me'n deixen conduir, però bicis sí, cada vegada que vinc a Torrot me'n deixen una, la d'aquest any està una mica gastada, i per Salt Lake City (Utah) en necessitaré una nova», va fer broma el jugador de bàsquet durant la seva visita a la botiga de Torrot a Madrid, situada al passeig de la Castellana.