Planeta descarta per ara tornar la seva seu social a Catalunya

Planeta no seguirà el camí d'Agbar i descarta per ara retornar la seu social del grup a Catalunya. Així ho van especificar fonts del grup a l'ACN, després que la companyia decidís traslladar la seu a Madrid el 10 d'octubre passat pel discurs del president de la Generalitat Carles Puigdemont al Parlament.

Uns dies abans, el consell d'administració del Grup Planeta havia decidit que traslladaria el seu domicili social a Madrid si hi havia una Declaració Unilateral d'Independència (DUI) davant la «inseguretat jurídica» i per «protegir» els interessos dels accionistes, treballadors i del projecte empresarial. Amb tot, el trasllat del domicili social no ha comportat moviment de treballadors, ja que el grup disposa de seus operatives a diferents ciutats de l'Estat.



Entenia les declaracions

En aquell moment, Planeta va afirmar que entenia les declaracions del llavors president com una proclamació de la independència, malgrat que Puigdemont en va suspendre els efectes i demanava mediació.