Els sindicats de Ryanair convoquen una 'macrovaga' per a finals de mes

Els sindicats de Ryanair convoquen una 'macrovaga' per a finals de mes

Els sindicats de tripulants de cabina (TCP) de Ryanair USO i Sitcpla, d'Espanya; SNPVAC, de Portugal; CNE-CSC i LBC-NVK, de Bèlgica; UIL FILT-CGIL, d'Itàlia; FNV, d'Holanda i Ver.di, d'Alemanya, han acordat aquest divendres en una reunió a Roma convocar una nova jornada de vaga la darrera setmana de setembre en tots els països que la van secundar al juliol i a la qual "probablement s'uniran altres països , almenys Holanda ".

En declaracions a Europa Press Televisió, la secretària confederal de Comunicació i Estudis Sindicals de la Unió Sindical Obrera (USO), Laura Estévez, ha explicat que la data exacta de la vaga es donarà a conèixer abans del 13 de setembre, data límit de convocatòria per a alguns dels països.

Des del sindicat han recordat les demandes que demanen a la companyia irlandesa tots els sindicats. "La primera, que s'aculli a la legislació espanyola o de cada país, ja que imposa la legislació irlandesa. I la segona, que tracti per igual als treballadors que contracta a través de les seves pròpies agències temporals", ha explicat Estévez.

No obstant això, el sindicat entén que Ryanair faci més "cessions" al col·lectiu de pilots, un col·lectiu per a ells "essencial, amb més anys de formació i més difícil de trobar al mercat", però "un avió tampoc pot volar sense tripulants de cabina ", els que, segons USO, l'aerolínia veu només" com a personal de venda a bord "quan" són les persones que tenen al seu càrrec tota la seguretat del passatge ".