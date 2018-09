El primer que cal dir és que en els casos més greus, que són el de Turquia i el de l'Argentina, aquesta crisi es ve forjant des de fa temps. La cotització de la lira turca i el pes argentí acumula un descens proper al 50% des de principi d'any. El detonant final ha estat l'arribada a un punt en què la pujada de la inflació ha fet que la situació sigui pràcticament insostenible. Tots dos tenen una inflació disparada i els ciutadans, davant el temor de perdre poder adquisitiu, opten per canviar els seus estalvis a dòlars, que és una divisa molt més segura i estable.

Arribem aquí a l'altra variable de l'equació: la pujada del dòlar. El deteriorament de les seves economies s'està veient agreujat per la fortalesa del dòlar, que es deu en gran mesura a la política de pujada de tipus de la Reserva Federal.

Des de 2015 el Banc Central dels EUA està pujant els tipus d'interès. Això està desencadenant un increment de la rendibilitat del deute públic dels EUA. Per posar un exemple, si fossis un ciutadà europeu i veiessis que el bo a 10 anys espanyol ofereix un 1,40% de rendibilitat, i el deute americà, molt més segur, ofereix un 3%, no t'animaries a canviar euros per dòlars per poder comprar aquests bons? Doncs això és el que estan fent milers d'inversors i institucionals de tots els racons del món.

Per què els emergents no volen un dòlar fort? Aquesta pujada del dòlar afecta moltes empreses i governs de països emergents que tenen deutes contrets en dòlars, de manera que cada vegada els resulta més complicat fer front a aquestes obligacions de pagament. A més, a mesura que puja el dòlar, s'encareixen les importacions de productes denominats en aquesta divisa. Un altre motiu que provoca la caiguda de les divises emergents és que els titulars en premsa generen desconfiança i afecten la inversió estrangera.

Un altre factor que caldrà tenir en compte en el futur és la guerra aranzelària que ha iniciat la primera potència econòmica del món (EUA) contra la segona (Xina). En la mesura que aquesta guerra comercial acabi castigant la Xina i el país ja no demani tantes matèries primeres, els preus podrien caure i perjudicar les economies emergents, des de Brasil o Rússia fins a la mateixa Argentina.