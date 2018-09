Una dècada de rescat públic

Fins i tot amb desafiaments a l'alça i ombres a l'horitzó, l'economia mundial creix i crea ocupació, però ho fa encara assistida per la major intervenció pública que mai s'hagi fet per salvar el capitalisme. Deu anys després de la fallida del poderós i més que centenari banc d'inversió novaiorquès Lehman Brothers el 15 de setembre de 2008 (la fita que va determinar el veritable abast estrepitós del desastre), la política monetària segueix inundant el planeta de diners per estabilitzar i consolidar la recuperació, socialitzant pèrdues, condicionant la formació de preus i mantenint sota caució el sistema de lliure mercat.



Ofensiva. La Reserva Federal dels EUA, el Banc Central Europeu, el Banc del Japó i el Banc d'Anglaterra han injectat fins ara més de 16,77 bilions de dòlars, equivalents al 22% del PIB mundial i a dotze vegades i mitja la producció anual espanyola, i els estímuls persisteixen, amb tipus d'interès inaudits en el 0% i fins i tot negatius a alguns països (Japó, Suïssa i Suècia, entre d'altres), compres encara ingents de deute públic i privat i uns balanços de gegant en els bancs centrals amb xifres que oscil·len en cada cas entre els 4,5 i els 5,35 bilions de dòlars.

Fins i tot als Estats Units, on va començar el replegament el 2015, la política monetària continua sent clarament expansiva, amb reinversions parcials per la Fed dels actius que li caduquen, un balanç encara situat per això en els 4,4 bilions i uns tipus d'interès que, tot i haver-los apujat fins al rang nominal actual de l'1,75% al 2%, segueixen sent negatius en termes reals, un cop comptabilitzada la inflació.

Governs i grups econòmics privats que s'apunten el mèrit de la recuperació haurien de tenir present que, un decenni després de l'ensorrament, no s'ha restablert la normalitat i que l'economia segueix sota assistència d'un pla de salvament que no va parar des de llavors. El Banc Central Europeu (BCE) va assegurar al maig en el seu Butlletí Econòmic: «Encara és necessari un estímul monetari notable».



No fer. La primera evidència que deixa la crisi és que no intervenir el mercat no era una opció. Davant de la tesi de l'Escola de Viena o d'economistes com Robert Lucas i els seus seguidors Thomas Sargent i Neil Wallace, entre d'altres, segons els quals les polítiques fiscal i monetària són ineficaves per estabilitzar l'economia, l'experiència va demostrar que l'alternativa a la intervenció dels governs (augment de la despesa pública) i dels bancs emissors (ampliació de la base monetària i absorció d'llasts públics i privats) hagués estat molt més dramàtica.

Davant de la tesi que els mercats es poden corregir i depurar sols, restablint el seu equilibri de forma autònoma i sense una actuació externa, els governs (fins i tot els que retòricament mantenen aquesta convicció) solen fer un pas enrere quan s'enfronten a l'abisme, com van fer el republicà George Bush el 2008 i altres dirigents defensors de la no intervenció, els quals, en el moment decisiu de jugar-se la partida al tot o res, van optar pel principi d'Arquímedes: «Doneu-me un punt de suport i mouré el món».

L'espant causat pel col·lapse financer que va suposar haver deixat caure Lehman Brothers, i que va portar l'economia global a una situació crítica, va forçar un gir brusc en la política de la Casa Blanca i de la Fed i va inaugurar una ofensiva de despesa pública, flexibilització monetària i rescat de bancs i grans corporacions -«el socialisme és viu i cuejant als EUA», va dir llavors el senador republicà per Kentucky Jim Bunning- que va ser imitada a altres països en una actuació conjunta que es va concertar a la cimera del G-20 a Washington el novembre de 2008.

La constatació que intervenir contra l'ensorrament va ser millor que inhibir-se davant la devastació emana del propi resultat de la crisi. Empíricament, la gran recessió del segle XXI ha evidenciat que els països que primer van sortir de la crisi i amb més força van ser aquells que van aplicar polítiques de reactivació amb major promptitud, amb més contundència i desplegament de mitjans, sense interrupcions ni passos enrere i recorrent a tots els ressorts disponibles: expansió fiscal, flexibilització monetària i reformes per augmentar el potencial de creixement. Com en el poema escrit per Nicolás Guillén, es necessitaven «totes les mans».

Aquesta és una altra lliçó de la crisi: les diferents receptes -segons corrents de pensament- sobre com afrontar els desastres econòmics no han de ser vistes com a opcions excloents per molt que entre elles mantinguin una controversia acadèmica. On es van combinar, el resultat va ser més eficaç.



Doble recessió. Que els EUA i el Regne Unit suportessin una sola recessió i que la Unió Europea i l'Eurozona patissin dos és una de les conseqüències més alliçonadores de la dolorosa experiència viscuda. Hi ha dos tipus de causes que ho van determinar.

Una d'elles va ser la irrupció el 2010 de la tempesta sobirana de Grècia quan encara s'estava lliurant la batalla contra la inestabilitat financera que s'havia expandit al continent des EUA. Els efectes de la insolvència grega es van engegantir per l'extrema debilitat de l'euro a causa de la manca de les institucions i els mecanismes exigibles a una àrea monetària. Aquesta imperfecció congènita de l'eurozona, amb l'absència d'una unitat fiscal i la manca d'una integració dels mercats bancaris, de deute i de capitals a Europa, va comprometre la continuïtat de les polítiques d'estímul fiscal amb una sobtada exigència d'austeritat per tallar les tensions sobiranes.



Gestió de la crisi. L'altre factor determinant va ser la conducció de la crisi. Els EUA havien après la lliçó del que va passar a la Gran Depressió dels anys 30, quan la inhibició de la Fed va aprofundir la recessió. «No tornarà a passar», va dir Ben Bernanke el 2002, abans d'ascendir a la presidència de la Reserva federal, i es tenia el precedent de la deflació que llavors va fer estralls. La conseqüència va ser que la Fed va posar els tipus d'interès en el 0% al desembre de 2008 i el BCE no ho va fer fins a març de 2016. Encara pitjor, el BCE va apujar les seves taxes tres vegades en plena crisi: el juliol de 2008 i a l'abril i juliol de 2011. El llavors conseller del BCE i governador del Banc Central de Finlàndia Erkki Liikanen va admetre a l'abril que van ser decisions errònies. Pel mateix, la Fed va emprendre l'expansió monetària al març de 2009 i el BCE no va iniciar la compra massiva de deute privat i públic fins al desembre de 2014.

Els rescats tampoc van ser semblants. Els EUA van aplicar una estratègia contundent, ràpida i generalitzada de sanejament bancari i de grans empreses com General Motors, el que va reactivar abans el crèdit, mentre que Europa va optar per una tàctica gradualista, actuant segons s'anaven declarant els incendis, de manera que l'any passat encara hi va haver tres grans intervencions: Banco Popular, Banca de Vèneto i Monte dei Paschi di Siena. Aquesta actuació va perllongar els dubtes sobre el sector financer continental, el que va danyar la reactivació econòmica, i més quan Europa és més dependent del crèdit bancari que l'economia nord-americana: mentre als Estats Units la banca només aporta el 15% del finançament empresarial (la resta són bons i accions), a Europa arriba al 49%, segons va estimar la consultora Oliver Wyman el 2017.



Austeritat. Europa (inclosa Espanya) havia sortit de la recessió entre finals de 2009 i començaments de 2010, poc després que ho haguessin fet els EUA al tercer trimestre del 2009 (va ser l'època dels «brots verds») però el gir a l'austeritat a l'Eurozona i les pujades de tipus pel BCE el 2011 van retallar la recuperació i van abocar a la recaiguda del PIB entre 2011 i 2013.

Mentre «els estímuls van ser un èxit» als Estats Units -va dir el premi Nobel d'Economia Peter Diamond fa un any-, l'austeritat va contribuir a la reculada a la UE, han assenyalat el també premi Nobel Eric Maskin al febrer, l'FMI el 2012 i el març passat, l'OCDE el 2016 i Vítor Constâncio (exvicepresident del BCE) més recentment. El creixement a la zona euro es va veure penalitzat entre el 14% i el 20% per l'austeritat coordinada, va admetre la Comissió Europea. L'economista belga Paul de Grawe ho va definir com la «crisi autoinfligida».