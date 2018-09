Depana denuncia que UP falseja informació sobre els danys de la fauna

La Lliga Per A la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) va denunciar ahir que algunes associacions ramaderes, entre elles el sindicat Unió de Pagesos (UP), «manipulen» l'impacte de la fauna salvatge a la ramaderia. Paral·lelament, el sindicat va reclamar al Departament d'Agricultura la creació d'un grup de treball format per l'Administració, la Federació Catalana de Caça i Unió de Pagesos perquè avaluï les actuacions que es porten a terme per reduir els danys de la fauna salvatge cinegètica al sector agrari i que impulsi les actuacions previstes en el Pla de prevenció de danys i riscos originats per la fauna cinegètica 2017-2018, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficiència del pla.

D'aquesta manera, DEPANA ha respost a les crítiques continuades del sector agricultor i ramader i a la manifestació de la setmana passada a Vielha convocada per Unió de Pagesos sota el lema El territori de muntanya, en lluita. Os, voltor, cabirol, senglar... Prou danys de fauna! en què van assistir unes 300 persones.

En un comunicat, l'organització va explicar ahir que «ja fa temps que des de la seva posició s'imposa un soroll de fons sobre la suposada agressivitat i voracitat de voltors i altres animals sense la més mínima seriositat més enllà de jugar amb la manca de coneixement, sobre aquest tema, de l'opinió pública. Fins i tot, es parla dels danys de llop quan a Catalunya no hi ha llops encara que facin danys».

El comunicat seguia dient que «és inexplicable que Unió de Pagesos mostri una actitud tan hostil amb la natura i les espècies protegides. Això és especialment greu donat que alguns dels seus membres reben importants subvencions i ajudes per fer pràctiques beneficioses pel medi ambient».

A més, DEPANA va lamentar «el silenci de la Generalitat davant els recents i reprovables esdeveniments» així com «la seva inacció pel que fa a la gestió del tema en qüestió». Com a conseqüència, l'organització va demanar a la Generalitat «una fiscalització exhaustiva dels ajuts per la seva activitat vinculats a la conservació de natura atorgats a membres d'aquest sindicat per descartar possible mala praxi amb els ajuts».



UP vol un grup de treball

Aquesta demanda sorgeix per part del sindicat perquè «quasi dos anys després de la presentació del Pla, moltes de les actuacions previstes no s'han dut a terme tot i que les espècies cinegètiques, entre les quals el porc senglar, el conill i el tudó, han seguit augmentant les poblacions de manera molt important, amb el consegüent increment dels danys i pèrdues econòmiques per a les explotacions».

El comunicat que va emetre Unió de Pagesos demanava també al Departament «els recursos humans i econòmics necessaris per fer front a aquest problema». Per exemple, l'organització sindical considera que «la caça és una eina fonamental per a la mitigació dels danys i que un organisme mixt permetria una millor col·laboració entre els agents implicats per avaluar les actuacions necessàries en cada cas i aplicar de forma efectiva el Pla de prevenció, així com fer un seguiment dels resultats». Amb aquesta finalitat, UP intensificarà la seva col·laboració amb la Federació Catalana de Caça «en la planificació i aplicació de mesures de prevenció i reducció de danys de fauna cinegètica i no cinegètica».