Una inusual pedregada afecta 2.500 hectàrees d'arrossars al Montsià

Unes 2.500 hectàrees d'arrossars del delta de l'Ebre s'han vist afectades per la intensa pedregada que va caure dimecres passat la tarda al Montsià, tot just a les portes de l'inici d'una campanya de sega que es preveia excel·lent. La tempesta va escombrar el terme de Sant Carles de la Ràpita i també va afectar parcialment el municipi d'Amposta, fins al Poblenou del Delta i el Camí del Pas. El granís, que va caure de forma molt intensa i localitzada, va colpejar les espigues i va fer caure els grans d'arròs a terra.

Segons va explicar Rafel Verdiell, responsable de Sectors Agrícoles d'Unió de Pagesos, l'afectació mitjana se situa sobre el 40%, tot i que hi ha finques on les pèrdues arriben al 100%. «És molt poc habitual, possiblement fa 18 o 20 anys que no havíem patit una pedregada tan gran», va il·lustrar Verdiell. El sector va lamentar que el fenomen s'hagi produït en un moment clau de la campanya. Abans de la tempesta, les previsions apuntaven que enguany es recollirien unes 140.000 tones d'arròs, un 20% més que l'any anterior. «Encara sap més greu perquè només feia falta segar», va reblar Verdiell. El sindicat Unió de Pagesos demanarà a les administracions una adequació dels mòduls de l'IRPF per compensar les pèrdues.

Per la seva banda, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va xifrar en un miler les hectàrees d'arròs del delta de l'Ebre afectades per la pedregada. Segons l'organització, les varietats més perjudicades són la bomba i el sirio, en les quals es preveuen pèrdues del 90% i en algunes parcel·les ja no s'arribarà a collir. Altres varietats més resistents, com la Jsendra i el Montsianell, han resistit millor la virulència de la tempesta, però així i tot tindran pèrdues de fins al 30 o 40%. Marcel Matamoros, responsable d'arròs de la FCAC, va argumentar que «la pedregada s'ha produït quan tot just començàvem a segar les varietats més primerenques i a punt d'iniciar el fort de la recol·lecció la setmana vinent».