Les marques d'Inditex vendran a través d'internet a tots els països del món l'any 2020

El president d'Inditex, Pablo Isla, va anunciar aquesta setmana que totes les marques del grup -Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho i Uterqüe- vendran a través d'internet el 2020 a tots els països del món, fins i tot on no hi tinguin botiga física. Amb aquesta iniciativa, el grup, líder mundial de la distribució tèxtil, es convertiria en la primera cadena a vendre els seus productes arreu del món a través d'internet, quelcom que actualment no ofereix ni tan sols el gegant del comerç electrònic Amazon. Al seu web, la companyia de Jeff Bezos detalla que compta amb dotze plataformes de venda, 120 centres logístics i clients en uns 180 països (actualment l'ONU reconeix l'existència de 194 països).

«Volem fer disponible el nostre producte de moda a tots els clients arreu del món, fins i tot en aquells mercats on no hi ha botiga física», va destacar Isla, que no va aclarir la inversió que implicarà aquesta iniciativa ni els detalls operatius que suposarà posar-la en pràctica.

També a l'horitzó de 2020, totes les cadenes del grup comptaran amb excedent integrat, un sistema que permet servir comandes on-line a clients des de qualsevol botiga física i que ara està implantat a establiments de Zara a 25 dels 48 països on la cadena compta amb venda física i a través d'internet, entre ells Espanya, la Xina o els Estats Units.

Per avançar en l'extensió de la seva plataforma global de venda, Inditex implantarà, també el 2020 i a totes les botigues de totes les marques, el seu sistema RFID (identificació de peces per radiofreqüència), actualment actiu a tota la xarxa comercial de Zara i Uterqüe.

A més, d'aquí a dos anys tots els establiments del grup seran ecoeficients gràcies a la implementació d'un pla de mesures que permet estalviar un 20% en la despesa d'energia davant d'una botiga tradicional i en un 50% el consum d'aigua, i que ja està implementat en el 80% del seu parc de botigues. «El 2020, Inditex serà plenament integrada, digital i sostenible», va explicar Isla durant una visita a una de les botigues del grup a Milà.

L'anunci arriba després que fa uns dies les accions d'Inditex patissin un sever correctiu a la borsa després que el banc d'inversió Morgan Stanley rebaixés el preu objectiu de la companyia i recomanés infraponderar-la assegurant que veia símptomes d'esgotament en el seu model de negoci.

Dimecres es va presentar oficialment la reforma de la botiga de Zara situada al carrer Corso Vittorio Emanuele de Milà, un dels més comercials d'Itàlia, i que, entre altres coses, incorporarà totes les innovacions tecnològiques desenvolupades pel grup, com una secció de compres en línia o emprovadors interactius.

Es tracta de la primera botiga que Zara va obrir a Itàlia el 2002 i l'obertura de la qual va ser una «bomba», va assegurar Isla, que va assenyalar que quan es va inaugurar es va situar ràpidament com la botiga més important per vendes, i va destacar que el mercat italià, on sumen unes 400 botigues, té una «extraordinària importància» per a la companyia. La reforma, va explicar, forma part del pla que des de 2012 desenvolupa Inditex a tota la seva xarxa comercial per optimitzar-la i situar el client al centre de tot.