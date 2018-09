Només el 3,8% dels empleats espanyols, disposats a reduir la jornada laboral cobrant menys

Només el 3,8% dels ocupats a Espanya, que suposen 727.000 empleats, volen reduir la seva jornada laboral a canvi d'una reducció proporcional del seu salari, però en tot cas és la taxa més elevada dels últims set anys, segons una anàlisi publicada per l'empresa de recursos humans Randstad. Aquest estudi, que pren com a referència l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) des del segon trimestre del 2007 en el mateix període de 2018, revela que aquesta xifra és un 6,4% més elevada que el 2017, quan 683.100 ocupats (el 3,6%) desitjaven treballar menys hores. Es tracta, a més, de l'indicador més alt des de 2010, quan els ocupats en aquesta situació superaven els 800.000 fins a arribar al 4,3%.

Si s'analitza la sèrie històrica, s'observa que el nombre d'empleats preocupats per reduir la jornada va superar el milió el 2007 (1.475.800, el 7,2% dels ocupats) i el 2008 (1.135.700, el 5,5% ). Des d'aquell moment, s'han encadenat quatre anys de descens consecutiu fins a registrar la menor xifra de tota la sèrie el 2012 (534.700, el 3%). No obstant això, a partir de 2012 el nombre d'ocupats que desitjaven treballar menys hores ha crescut contínuament fins als 727.000 ocupats actuals.

El director de Relacions Institucionals de Randstad, Luis Pérez, va assegurar que «l'augment del nombre de treballadors que volen reduir la seva jornada laboral durant els últims anys ve motivat per la millora de la situació econòmica». «Els empleats busquen altres beneficis en els seus llocs de treball, al marge del salari, com aquells que fan possible un equilibri entre el seu entorn laboral i personal», va afegir.

Pérez va assenyalar que en els últims anys, la recerca de factors com la conciliació o la flexibilitat «han fet que més professionals estiguin disposats a reduir la jornada laboral, fins i tot patint una reducció del seu salari».

Un altre dels aspectes que ha analitzat Randstad és el desig dels ocupats de reduir la seva jornada per sexes. D'aquesta manera, les treballadores són el perfil que registra major taxa d'ocupats que volen reduir la seva jornada laboral, amb un 4,1%, mentre que en el cas dels homes, aquesta taxa se situa en el 3,5%.

Pel que fa a l'any passat, en les dones ha augmentat aquesta taxa (+0,3 punts percentuals), mentre que en els homes es manté el mateix nivell. Si es compara aquesta dada amb la de 2007, la taxa s'ha reduït en tots dos sexes, sent aquest descens més pronunciat en les dones (-4,4) que en els homes (-3).

Quan s'analitza la banda oposada, la d'aquells treballadors que volen treballar més hores, de l'estudi de Randstad es desprèn que «2.177.700 ocupats estaria interessat, sempre que es produeixi un increment proporcional del seu salari». Tot i superar la barrera dels dos milions, «aquesta xifra reflecteix un descens per cinquè any consecutiu».

El 2007 es va registrar la menor xifra de la sèrie, amb 1.868.100 empleats que volien treballar més hores i, a partir d'aquell moment, aquesta dada va créixer durant sis exercicis seguits fins a arribar el 2013 la xifra més alta, que fregava els tres milions d'ocupats (2.996.800). Des de llavors, el nombre d'empleats que volen treballar més hores ha disminuït un 27,3%, fins als 2.180.000 de l'any 2018. L'informe anual «Randstad Employer Brand Research 2018» sosté que la conciliació és el segon motiu més important per treballar en una empresa després d'augmentar la seva importància deu punts percentuals a l'anterior edició i mantenir-se en el 55% aquest any.