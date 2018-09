Unió de Pagesos estima una davallada de fins al 60% de la producció d'avellana

Unió de Pagesos (UP) preveu que l'actual campanya de l'avellana serà de les pitjors dels últims anys amb una davallada de la producció que podria arribar fins al 60%, el que representaria unes 4.000 tones enfront les 10.000 d'una collita normal. Les fortes ventades del març han acabat enfonsant les estimacions inicials i els avellaners han quedat pràcticament buits en les parts més exposades al vent. Segons el sindicat agrari, la davallada pot suposar una pèrdua d'uns 10,74 milions d'euros per als productors, si es té en compte el preu mitjà de l'avellana el 2017, d'1,79 euros el quilo amb closca, que arriba a ser fins a un euro menys que dos anys enrere. D'altra banda, Unió de Pagesos ha alertat d'una davallada mitjana de 30 cèntims d'euro en el preu de l'avellana en aquesta campanya respecte de l'anterior (1,15 euros davant els 1,40 euros la lliura d'avellana en gra), que es va fer pública el dilluns passat per la Llotja de Reus. Segons l'organització agrària, aquest fet «complica encara més les perspectives econòmiques dels productors catalans per a aquesta campanya», ja que només al Camp de Tarragona hi ha unes 9.900 hectàrees d'avellaners, a Girona n'hi ha més de 900 i a les Terres de l'Ebre al voltant de 660 hectàrees.



Diferents preus entre varietats

En un comunicat, Unió de Pagesos ha advertit sobre la gran diferència de preus entre les varietats d'avellana publicats per la Llotja de Reus, «que no s'havia produït mai en el passat». La varietat negreta continua essent la més valorada, amb 1,40 euros la lliura, però la tonda, varietat italiana valorada fins ara com la negreta, cotitza a 1,25 euros la lliura, 15 cèntims per sota de la negreta.

El sindicat ha subratllat que aquesta mateixa varietat a Itàlia cotitza ara a l'equivalent a 1,76 euros la lliura, que l'avellana corrent ho fa a 1,20 euros la lliura i que la San Giovanni, que es plega ara, cotitza a 1,15 euros la lliura. Segons Unió de Pagesos, els preus tornen a situar-se per sota dels 1,64 euros la lliura que cotitzen de mitjana ara a Itàlia i s'anivellen amb els preus turcs, entre 1,15 i 1,43 euros la lliura.

Aquest nivell de preus, ha afegit l'organització sindical, torna a situar el sector al mínim assolit el 2012 i cada vegada més lluny dels 2 euros la lliura del cost de producció de les avellanes. A més, a Turquia, malgrat que la forta devaluació de la seva moneda provoca la baixada de preus de l'avellana als mercats internacionals, la perspectiva per als productors turcs és bona, per sobre de les 15 lires turques -al canvi, 7,68 lires turques cotitzen per un euro-.



Reclamen ajudes urgents

El sindicat ha considerat que si no hi ha una millora a curt termini en el sector hi podrien haver abandonaments, tant de joves acabats d'incorporar al sector com de productors d'avellaners ja consolidats. En aquest sentit, UP reclama al Ministeri i al Departament d'Agricultura la recuperació urgent dels 120,75 euros per hectàrea d'ajut d'Estat a superfícies de fruita seca, només per a l'avellaner.