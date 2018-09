En deu anys tancaran un 40% de forns

El gremi de flequers gironins alerta que d'aquí deu anys quedaran el 40% menys de professionals si no es regula des de l'administració. Els motius són dos: d'una banda la falta de relleu per part dels joves, i de l'altra la forta competència del producte congelat. En aquest sentit, el president del gremi, Josep Maria Font, creu que una bona mesura seria obligar els establiments que no treballen amb producte fresc a especificar-ho. "D'aquesta manera el client pot triar, i sap què menja quan compra pa, per exemple, en una benzinera", concreta. Font lamenta també que, com passa en altres gremis com els carnissers, hi ha una "falta preocupant" de relleu generacional. "La feina de flequer és dura, has de treballar de nit, set dies a la setmana", recorda el president que veu "normal" que no hi hagi joves interessats "davant de tanta competència".

Preocupació entre els flequers gironins per la continuïtat de l'ofici. El gremi assegura que si no hi ha un canvi "substancial" els propers anys, quedaran la meitat de fleques de les que hi ha actualment a la demarcació. "El degoteig de professionals que abaixen la persiana és constant", alerta el president del gremi a les comarques gironines, Josep Maria Font. Els motius que han dut a aquesta situació han estat bàsicament dos: La falta de relleu generacional i la "dura competència" del pa congelat.

Font, però, vincula els dos factors. De fet, reconeix que l'ofici de flequer "és dur", i per tant als joves els costa seguir. "Aquí has de treballar els set dies a la setmana. Si a sobre veus que no et pots guanyar la vida com abans, lògicament tira enrere", concreta Font.

De fet, els artesans del pa viuen una situació que també es reprodueix en altres oficis, com el de carnisser. "En aquest sentit anem de la mà amb ells, perquè també pateixen un problema de relleu generacional", sentencia Font.

Per tot plegat, el president aposta per "donar valor" a l'ofici i reivindicar el producte. Reconeix que el consum de pa congelat "és molt més alt" que el de pa fresc. Per això, demana que des de l'administració s'obligui a especificar aquells establiments que venen pa que prové de masses congelades. "Només demanem que a l'entrada de la botiga el client sàpiga quin tipus de producte consumirà", assenyala.

En aquest sentit, Font lamenta "la diferència" de tracte entre els flequers artesans i els establiments on venen pa congelat. Assegura que les mesures sanitàries d'un obrador són "molt estrictes", i en canvi es permet vendre barres en llocs on es remenen productes químics com a les benzineres. "Al final fins i tot les farmàcies podran vendre pa", ironitza.

Un dels punts clau per revifar el consum del producte fresc és donar a conèixer els avantatges nutricionals. "Moltes vegades creiem que el pa engreixa, i no és veritat. Un pa de qualitat no té res a veure amb una barra que pot costar 30 cèntims al supermercat", assenyala Font.

Per això han engegat una campanya en col·laboració amb una nutricionista especialitzada per tal d'informar dels avantatges de consumir pa fresc. "Hem d'arribar a la gent, perquè sàpiguen de veritat el què mengen", apunta el president dels flequers.

La farina de Girona, consolidada

Un dels grans projectes que va engegar fa vuit anys el gremi de flequers de les comarques gironines va ser la producció de farina amb denominació d'origen. Josep Maria Font explica que Farina de Girona s'ha "consolidat" i esperen arribar al milió de quilos de producció aquest any.

De fet, el projecte va arrencar per donar visibilitat i valor al pa que es produeix a les fleques que treballen a les comarques gironines, i que segueixen fent el pa de nit a l'obrador.