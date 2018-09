La catalana Adelte incrementa un 20% la plantilla en tres anys i factura 80 milions

L'empresa catalana Adelte, dedicada als serveis aeroportuaris i portuaris, va iniciar el 2014 un nou procés de gestió de la innovació que els ha permès incrementar un 20% la plantilla i arribar enguany als 80 milions d'euros de facturació. Fundada el 1963, Adelte compta amb una plantilla superior als 900 treballadors i té presència a tots els continents on exporta des de passarel·les d'embarcament de passatgers fins a equips d'assistència en terra. El nou procés d'innovació que ha implementat l'empresa amb el suport d'ACCIÓ ha permès al grup obrir dues noves línies de productes en l'àmbit dels serveis aeroportuaris, com ara la refrigeració dels avions a través de les anomenades unitats d'aire preacondicionat (PCA).

Segons informa el Departament d'Empresa i Coneixement, el grup d'enginyeria, que es dedica al disseny i subministrament de solucions per a aeroports i ports, buscava establir un nou protocol d'innovació integrat amb els seus processos empresarials.

Segons explica el director d'innovació de l'empresa, Carles Ortiz, «Adelte sempre ha tingut un tarannà innovador, però era necessari organitzar millor el procés que se seguia per dotar-lo d'ordre i que s'adaptés millor a les necessitats dels clients».

Entre d'altres, aquest nou protocol els permet establir un procés d'identificació d'oportunitats que els ajuda a analitzar en conjunt cada nou projecte d'innovació, avaluar-ne els possibles resultats i establir un sistema de criteris per determinar quines propostes s'acaben duent a terme i quines no. «Creiem que és molt important apostar per la innovació per poder respondre a les noves necessitats del mercat i a les demandes dels clients, que cada cop demanen solucions més específiques, eficients i personalitzades», assegura Ortiz. De fet, entre les incorporacions de la plantilla s'hi inclou, des de fa dos anys, la d'Ortiz com a responsable del comitè d'innovació de l'empresa.

Per a dur a terme aquest projecte, Adelte ha rebut el suport de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió Europea, que a Catalunya lidera ACCIÓ –l'agència de la Generalitat per a la competitivitat de l'empresa, depenent del Departament d'Empresa i Coneixement-, a través de la seva participació en el programa de foment de gestió de la innovació.

Adelte Group, fundada l'any 1963 i amb una plantilla total de més de 900 treballadors, compta amb tres grans divisions de negoci: aeroports, ports i serveis. El grup està present a tots els continents, amb projectes en una seixantena de països, i exporta gairebé el total de la seva producció de solucions aeroportuàries i portuàries.