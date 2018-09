Construir pisos dins d'una nau

Via Célere desenvoluparà el pla de Domeny aquest any.

Via Célere desenvoluparà el pla de Domeny aquest any. Marc Martí

Les principals promotores immobiliàries espanyoles s'han llençat a la industrialització de la construcció d'habitatges per reduir a la meitat el temps de lliurament, des dels habituals entre divuit i vint-i-quatre mesos d'obra fins a deixar-ho entre nou i dotze. A Girona, Via Célere construeix una part de la seva promoció a Domeny seguint aquest sistema, i ara Aedas Home ha anunciat també un acord per fer-ne de noves.

Aquestes obres es realitzen en la seva major part en una fàbrica, i després l'habitatge és assemblat al seu lloc d'ubicació, segons explica en una entrevista el gerent d'industrialització d'Aedas Homes, Ángel Fernández.

La construcció en fàbrica dels habitatges permet «un entorn controlat i uns processos de gestió de la qualitat més alts que en l'obra tradicional», destaca Fernández. A més, explica que «és la simultaneïtat el que permet escurçar els terminis».

Segons exposa, a la fàbrica es poden construir alhora les diferents parts de la casa, fins al 95% del total, i deixant solament l'últim mes de l'obra per unir els mòduls prefabricats, «apilant-los i connectant-los entre si al mil·límetre», de forma més precisa que en les construccions estàndard.

Fernández ha indicat que la construcció industrialitzada, anomenada«off-site» en anglès, s'efectua amb assiduïtat al nord d'Europa i la practiquen a Espanya algunes promotores especialitzades, però creu que són la primera de destacat nivell que obre una línia de negoci.

Les seves previsions apunten al fet que la industrialització d'habitatges aconsegueixi el 10% de la facturació d'Aedas Homes el 2021.

Aquesta branca de l'empresa ha estat concebuda perquè han detectat que els clients tenen necessitat que s'escurcin els terminis de lliurament. «Alguna cosa que s'incrementarà en els pròxims anys, doncs, són els joves», diu Fernández, els qui «no volen esperar tant per tenir les claus de casa seva».

Un altre motiu per iniciar la línia de negoci a Aedas Homes -socimi que va debutar en Borsa l'any passat- és que, amb l'estalvi de temps, els accionistes poden veure que la tornada d'ingressos s'avança.

Els temps s'escurcen amb la industrialització per la simultaneïtat de tasques a la fàbrica i també en evitar-se les inclemències meteorològiques i en augmentar la productivitat gràcies als avenços tecnològics.

En canvi, els preus no es veuran alterats, ja que no es tracta de cases «low cost» (de baix cost), sinó de celeritat i precisió en l'obra, subratlla el gerent.

Les sis primeres promocions residencials amb el mètode industrialitzat d'Aedas Homes, que sumen 109 habitatges unifamiliars, estaran situades a Madrid, Boadilla del Monte i Torrejón de Ardoz i seran lliurades el 2019. Els pisos ja estan sent fabricats en una nau industrial a Toledo d'una companyia amb la qual Aedas Homes ha arribat a un acord, que planeja per a l'any vinent promocions d'aquest tipus en altres punts d'Espanya, mitjançant acords amb altres empreses constructores.

«No estem convençuts que en el futur el cent per cent de la construcció del sector es faci de forma industrialitzada, però sí que suposarà una alternativa per millorar la capacitat de producció», apunta Fernández, i incideix en «la qualitat gairebé perfecta» que es pot aconseguir construint la casa en fàbrica.

En aquest sentit, recorda que ja fa vint-i-cinc anys es van introduir en el sector les plaques de guix laminat -més conegudes pel nom comercial de Pladur-, que eren també una industrialització del procés, a menor escala.

Quant a la comercialització de les cases fetes en fàbrica per Aedas, Ángel Fernández exposa que es durà a terme en «un procés idèntic» a les altres de la promotora i que començarà en les pròximes setmanes o mesos, amb l'avantatge de poder oferir uns terminis de lliurament en la meitat de temps.