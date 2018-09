Directius de Vodafone declaren avui davant del jutge per infracció de patents

El president de Vodafone España, Francisco Román, i el seu conseller delegat, Antonio Coimbra, declaren avui davant el jutjat mercantil núm 7 de Madrid per un presumpte delicte d'infracció de patents denunciat per l'empresa espanyola Tot Power Control. Per aquests fets, l'empresa demana danys i perjudicis per un import de més de 500 milions d'euros, que a la pràctica podrien elevar-se a 2.000 en funció dels sectors en què hagi estat operatiu aquest sistema. Tot Power Control, una divisió de la companyia Top Optimized Technologies, ha desenvolupat en l'última dècada un sistema per millorar l'eficiència espectral dels entorns 3G, un algoritme que agilitza la xarxa mòbil i permet que, en un entorn molt saturat de trucades, les diferents converses no s'interfereixin i tinguin la mateixa qualitat al llarg de tota la trucada.

El 2002, Tot va registrar quatre patents, i el 2010 va signar amb Vodafone un memoràndum de col·laboració que incloïa el pagament d'un cànon, mentre que el 2012 va tancar un acord amb Huawei per aplicar aquesta tecnologia a 25 països en els quals opera Vodafone. No obstant això, l'any 2015 Vodafone va informar a Tot Optimized Technologies que ja no estava interessada en el model, ja que Huawei havia desenvolupat una solució alternativa.