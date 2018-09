Les hores extres costen 3.100 milions d'euros anuals a les empreses de l'Estat

Les hores extres a Espanya tenen un cost per a les empreses superior als 3.100 milions d'euros, segons un estudi realitzat per Randstad a partir de l'Enquesta de Costos Laborals publicada per l'Institut Nacional d'Estadística.

En concret, durant l'últim any les hores extres van suposar un total de 3.113 milions d'euros per a les empreses, un 9,4% més que el 2016. A més, va suposar la xifra més alta registrada en l'última dècada, només superada pels 3.691 milions de 2008. Així, en els últims deu anys, segons càlculs de Randstad, el cost acumulat per a les empreses per les hores extres ronda els 28.000 milions d'euros. En concret, el cost anual és equivalent a contractar més de 101.850 empleats durant un any abonant el salari mitjà a Espanya.