Les ITV comencen a comprovar el control d'emissions dels vehicles

Les estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) tenen l'obligació des d'ahir de treballar amb els nous dispositius de lectura OBD, que comprovaran el funcionament dels sistemes de control d'emissions (E-OBD).

La lectura E-OBD, un protocol que s'aplicarà a cotxes fabricats a partir de 2006 (vehicles lleugers Euro 5 i Euro 6 i vehicles pesants Euro VI), constitueix una prova complementària (no substitueix) a les convencionals de gasos d'emissió/opacitat, que es continuaran realitzant però adaptant-les a les noves tecnologies. En el cas de ser rebutjat el vehicle per defectes en la lectura de la centraleta E-OBD, no serà necessària la realització del test d'emissions.

«L'entrada en vigor d'aquesta mesura suposa un pas més en la implantació de les mesures recollides en el Reial Decret 920/2017, amb el clar propòsit de fer de la carretera un lloc més segur. Tant els elements mecànics del vehicle com aquells relacionats amb el medi ambient seran controlats amb més facilitat, contribuint a disminuir el nombre d'accidents i afavorint un menor impacte ambiental», va assenyalar el director d'Expansió de TÜV Rheinland Espanya, Rodrigo Radovan.

Per la seva banda, AECA-ITV subratlla que la lectura E-OBD no és un nou sistema de control d'emissions ni es van a mesurar nous contaminants, sinó que a través de l'OBD es va a comprovar que el sistema de control d'emissions que incorporen els vehicles no presenta errors ni avaries.