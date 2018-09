Catalunya va ser al juliol la segona comunitat que més societats mercantils va crear

Catalunya va ser el mes de juliol passat la segona comunitat autònoma amb un nombre més gran de societats mercantils creades, per darrere de Madrid i per davant d'Andalusia, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). No obstant això, Aragó, Castella-la Manxa i Andalusia van ser les comunitats amb més dinamisme empresarial al juliol passat en registrar els més grans increments interanuals de constitució de societats mercantils.

El nombre d'empreses creades al juliol va arribar a les 7.692, un 3,5% més que en el mateix mes del 2017, mentre que se'n van dissoldre 1.480, un 8% més. Les comunitats amb més nombre de societats mercantils creades al juliol van ser Madrid (1.789), Catalunya (1.580) i Andalusia (1.251), i, per contra, les que menys empreses van crear van ser La Rioja (31), Navarra (40) i Cantàbria (50).

Pel que fa a les societats dissoltes, les autonomies que van comptabilitzar més dissolucions d'empreses van ser Madrid (588), Andalusia (175) i la Comunitat Valenciana (137), mentre que les que en van tenir menys van ser Navarra (tres), Cantàbria (sis) i La Rioja (set).

En termes de variació anual del nombre de societats mercantils que van ser creades, els augments més grans es van donar a Aragó (35,6%), Castella-la Manxa (21,5%) i Andalusia (19,3%), mentre que Astúries (41,8%), Navarra (29,8%) i Extremadura (23,7%) van registrar els descensos més grans.