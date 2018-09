Els preus pugen dues dècimes a l'agost a Catalunya

Els preus van pujar dues dècimes a l'agost a Catalunya i van situar la taxa d'inflació anual en el 2,2%, una dècima menys que la registrada al juliol, segons les dades publicades aquest dimecres per l'institut d'estadística espanyol. La caiguda de la inflació en una dècima aquest mes d'agost en termes anuals s'explica perquè el preu dels carburants, els paquets turístics i els allotjaments hotelers tot i pujar ho van fer amb menys intensitat que a l'agost de l'any passat. Per contra, mentre que aquestes cistelles del transport, oci i cultura i hotels, cafès i restaurants han refredat els preus per fer front a la desacceleració del sector turístic, la factura elèctrica i els preus de les fruites de temporades escalfaven la inflació.