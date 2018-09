Pedro Sánchez aposta per apujar la pressió fiscal per ingressar 80.000 milions

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va mostrar a favor d'augmentar la pressió fiscal a Espanya amb la finalitat d'equiparar el nivell d'ingressos públics al de la mitjana dels països europeus, que es troba en el 46% del Producte Interior Brut (PIB), davant de només el 38% registrat a Espanya, cosa que suposaria ingressar fins a 80.000 milions d'euros més. Malgrat que, segons va assenyalar Sánchez al Senat, el seu objectiu no és arribar a aquesta quantitat d'ingressos públics en el temps que li queda fins a esgotar la legislatura, sí que es va mostrar a favor d'augmentar els impostos per tal que Espanya no estigui «a la cua» dels països de l'entorn.

Paral·lelament, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va anunciar que el Govern eliminarà l'anomenat «impost al sol», que grava el desenvolupament de l'energia solar fotovoltaica i l'autoconsum a Espanya, abans que acabi l'any mitjançant un avantprojecte de llei. Aquesta mesura forma part d'una de les prioritats de l'Executiu i, malgrat que en un principi la decisió està avalada per tots els grups parlamentaris a excepció del Partit Popular, que va introduir l'impost, també ha tingut en compte un «pla B».

Es tractaria de tirar endavant un Reial Decret que permeti l'accés a l'autoconsum el proper mes de desembre, ja que, per a Ribera, aquest impost només suposa una «trava absurda» per no autoconsumir energia, a més que va unit a una recaptació «ridícula que no té cap sentit».

Per part seva, la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, va descartar que el Govern tingui intenció de vendre a curt termini la participació pública a Bankia, que suposa el 60% del capital, ja que segons la seva opinió aquest «no és el moment de vendre». «Bankia és una entitat financera que està gestionada de forma professional i que té resultats correctes», va explicar, tot insistint en la necessitat del Govern de «mantenir l'estabilitat financera i maximitzar la recuperació de les ajudes públiques».



Nova regulació dels aturats

En un altre ordre de coses, la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, va afirmar que el Govern està treballant amb els interlocutors socials (patronal i sindicats) en el marc del diàleg social per a la creació d'una nova regulació dels aturats a nivell assistencial que tingui com a objectiu la creació d'un únic programa que aglutini els programes de protecció per desocupació.