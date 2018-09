Així és la secció de menjar per emportar de Mercadona

La nova guerra dels supermercats no només es lliura a internet. Allò que la venda on-line és el futur del comerç minorista ha passat a millor vida. Ara els grans supermercats tracten de millorar l'experiència del client una vegada és dins de les seves instal·lacions. Espais més còmodes, amplis i amb més llum per facilitar la compra. L'objectiu: que el client se senti més còmode i hagin de "treballar" menys. I d'aquí sorgeix precisament la idea de crear un espai amb tot "a punt per emportar". Grans cadenes al Regne Unit o França ja fa temps que tenen una zona on preparen menjar per endur preparat a les mateixes instal·lacions. Ara, Mercadona ha iniciat una prova a València que pot extendre a totes les botigues de la cadena.

Ja ho va dir Juan Roig en la presentació de l'últim balanç de resultats de Mercadona el passat mes de març. Considerava que les seves botigues tenien un "nivell de vuit" i per arribar al deu caldria dotar-les de menjar acabat de fer, a més de begudes fresques i wifi. Una de les potes d'aquest projecte ja ha ha començat els seus primers passos i caldrà veure quan tarda a extendre's a la resta supermercats de la major cadena de distribució del país.

Amanides i altres plats

Quan entres a la zona de menjar per emportar d'aquest supermercat valencià ens trobem amb un mostrador d'amanides. Pots preparar el teu propi plat per tres euros triant els teus propis ingredients. Es tracta de portar al supermercat una tècnica que fins avui havia funcionat en diverses cafeteries de tota Espanya. Bars "self service" que han funcionat sobretot amb clients joves. Hi ha petits "bols" en els quals reculls el que vols menjar.

Però no tot és amanida. Una mica més lluny trobem els entrepans que suposadament s'elaboren en el propi supermercat i que s'exposen dins d'una vitrina molt similar a les que s'usen en la zona de fleca. I, just al costat, els plats més elaborats. En aquest vídeo pots veure el recorregut que estem seguint.

En aquest cas qui realitza el vídeo que pots veure en l'enllaç anterior mostra que ha estat penjat en Linkedin va gravar les imatges en un supermercat de València, fet que explica perquè hi ha una gran paella "presidint" el mostrador de plats per emportar. Però no és l'única oferta. També hi ha truita, albergínies farcides a tres euros i mig, hamburgueses i pasta que es fa en el moment.

Pel que fa a la pasta la tècnica és similar a la d'altres establiments. Esculls la pasta que vols, els condiments, i la forma de cuinat.