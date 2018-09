Les elèctriques aprofiten l'abundància d'aigua per disparar el cost de la llum

Els resultats del mercat elèctric espanyol estan sepultant aquest any el que no fa gaire semblava una evidència: com més plogués més barata seria la llum. Dit d'una altra manera: com més grans siguin les reserves dels embassaments, i per tant, l'activitat de les seves centrals hidroelèctriques, menys costarà produir kilovats i més baixa serà la factura. Però tot i les últimes pluges, les elèctriques estan ingressant el 35% més per quilovat. Què està passant? La resposta remet al funcionament de l'anomenat mercat majorista de la llum i les estratègies de les companyies generadores per maximitzar els seus beneficis. Tant el Govern com les grans empreses culpen de la pujada de la llum les plantes de gas i carbó, que tenen costos disparats per l'encariment dels combustibles. Però les dades mostren que l'origen que el rebut s'hagi encarit està en les preses hidroelèctriques, que busquen maximitzar els beneficis dels seus embassments oferint al mercat preus superiors als de les tèrmiques de carbó i gas, amb costos molt més elevats.