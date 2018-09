Els preus pugen una dècima i situen la inflació anual en un 2,4% a Girona

Els preus van pujar una dècima a l'agost a Girona en relació amb el juliol i van situar la taxa d'inflació anual en el 2,4%, dues dècimes menys que la registrada al juliol (2,6%), segons les dades publicades ahir per l'institut d'estadística espanyol. La inflació a Girona se situa dues dècimes per sobre de la registrada a Catalunya i a l'Estat espanyol.

La caiguda de la inflació en una dècima aquest mes d'agost en termes anuals s'explica perquè el preu dels carburants, els paquets turístics i els allotjaments hotelers tot i pujar ho van fer amb menys intensitat que a l'agost de l'any passat.

Per contra, mentre que aquestes cistelles del transport, oci i cultura i hotels, cafès i restaurants han refredat els preus per fer front a la desacceleració del sector turístic, la factura elèctrica i els preus de les fruites de temporades escalfaven la inflació.

En el conjunt de Catalunya la taxa d'inflació anual es va situar en el 2,2%, una dècima menys que la registrada al juliol.

Preus refredats

Per contra, mentre que aquestes cistelles del transport, oci i cultura i hotels, cafès i restaurants han refredat els preus per fer front a la desacceleració del sector turístic, la factura elèctrica i els preus de les fruites de temporada escalfaven la inflació.

La desacceleració moderada de les xifres del sector turístic que s'ha registrat aquest estiu tant a l'Estat espanyol com a Catalunya ha frenat la pujada de preus dels productes i serveis vinculats a l'activitat turística com es pot comprovar en les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en relació amb el mes d'agost.

En termes anuals, les cistelles del transport, l'oci i cultura i els hotels, cafès i restaurants, tot i haver augmentat els preus per estar en plena temporada turística ho han fet de manera més moderada que el mateix mes de l'any passat.



Inflació «descontrolada»

Els sindicats CCOO i UGT van demanar ahir que es «garanteixi el poder adquisitiu dels treballadors», després que els preus hagin pujat dues dècimes a l'agost a Catalunya.

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va dir que el problema de la inflació és que està «descontrolada» i el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, va reclamar que es «regulin» alguns sectors com l'energètic per tal que l'augment de preus no suposi una «pèrdua de poder adquisitiu» per als treballadors.