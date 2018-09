Un 60% de les empreses espanyoles preveu invertir en tecnologia a curt i mitjà termini

Un 60% dels empresaris espanyols de companyies de mida mitjana-gran (de 100 a 500 empleats) té previst realitzar inversions en tecnologia en el curt i mitjà termini, segons un estudi elaborat per Grant Thornton, que remarca que els directius espanyols són els més preocupats pels nivells de productivitat dels seus negocis. L'informe «International Business Report» de Grant Thornton, elaborat a partir de les opinions de 10.000 empresaris a tot el món, recull que el 70% dels empresaris espanyols considera la millora de la seva productivitat la seva principal prioritat per als propers 12 mesos, el major percentatge entre els 36 països analitzats.

Aquesta aposta per la productivitat explica l'increment de 35 punts en el segon trimestre en el percentatge d'empresaris que preveuen invertir en tecnologia, fins al 60%, superant àmpliament la mitjana de la Unió Europea (46%) i registrant la segona major dada després dels irlandesos (74%). En aquesta línia, l'estudi de Grant Thornton assenyala que el mateix passa en el cas de la inversió en R+D, ja que creix fins al 29% el nombre d'empresaris net que creu que incrementarà els recursos destinats a investigació.

A més, augmenten també de manera significativa les previsions d'inversió en noves instal·lacions i maquinària. En concret, l'índex de Grant Thornton puja 16 punts i arriba al 58% net, el nivell més alt a Europa i només per darrere de Nigèria i Filipines en el conjunt del total de països analitzats.

La firma assenyala que l'aposta per la tecnologia es produeix en un context d'optimisme general entre els empresaris espanyols en relació amb el futur a mitjà termini de l'economia, ja que al primer semestre la confiança empresarial a Espanya va créixer 26 punts, sent els directius espanyols dels més optimistes de la Unió Europea.

Per altra banda, els empresaris espanyols consultats es mostren més preocupats que fa sis mesos per l'escassetat de treballadors qualificats i l'impacte que pot tenir sobre el seu negoci en el futur proper. Un 31% net considera aquesta manca de personal qualificat un factor que pot frenar el desenvolupament de la seva activitat, 14 punts més que fa tres mesos i el màxim nivell assolit a la sèrie històrica.

Aquests nivells de preocupació s'acosten als de la mitjana global, on el 40% de les empreses consideren que l'escassetat de talent i mà d'obra qualificada és el principal obstacle per al seu creixement futur, per sobre del 25% registrat en el segon semestre de 2016.